Ярмоленко прокомментировал игру, в которой Англия опустила Украину на землю / Reuters

Капитан сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко высказался о разгромном поражении от Англии (0:4) в 1/4 финала Евро-2020. Он отметил, что команда Гарета Саутгейта победила заслуженно. По его словам, быстрый мяч англичан нанес "сине-желтым" серьезный удар, поскольку сломал план тренерского штаба на поединок.

"Считаю, что Англия заслуженно выиграла сегодня. Я их поздравляю и желаю удачи. Наверное, нас надломил этот быстрый мяч, потому что у нас была стратегия и тактика на эту игру. Но когда ты пропускаешь быстрый мяч на 3-й минуте, сразу все ломается - приходится перестраиваться", - сказал Андрей в эфире программы "Великий футбол".

Он подчеркнул, что для нашей сборной проход в 1/4 финала Евро-2020 - огромное достижение

"Мы - отличная команда с хорошим коллективом. Мы знаем, как и за счет чего мы можем играть. Несмотря на то, что мы проиграли 0:4, я горжусь пребыванием в этом коллективе. Считаю, для нашей сборной проход в такую стадию - огромное достижение. Поздравляю наших болельщиков с таким результатом", - добавил Ярмоленко.

Также он подвел итоги выступления Украины на континентальном первенстве.

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"Мы выступили хорошо. Конечно, в некоторых играх могли сыграть лучше, но я доволен общим результатом. Мы задержались дольше, чем такие команды, как Португалия, Германия, поэтому я могу только поздравить наших болельщиков с этим. Да, сегодня мы проиграли, но я считаю, что нужно смотреть, кому мы уступили - считаю, одной из лучших команд мира", - заявил Ярмоленко.

Напомним, в субботу, 3 июля, сборная Украины провела матч 1/4 на Чемпионате Европы по футболу против команды Англии. Подопечные Андрея Шевченко проиграли с разгромным счетом 0:4 в Риме команде Гарета Саутгейта.

29 июня сборная Украины по футболу впервые в истории пробилась в четвертьфинал чемпионата Европы. Команда Андрея Шевченко на последних минутах дополнительного времени вырвала победу над Швецией со счетом 2:1. За "желто-синих" отличились Александр Зинченко и Артем Довбик.