Боксер Хижняк сфотографувався в обнімку з другом Путіна, який мріє про бізнес в Криму

Олександр Хижняк / УНІАН

Український боксер Олександр Хижняк на офіційному заході в Сербії влаштував фотосесію з відомим американським екс-боксером Ройем Джонсом-молодшим. Знімки українець виклав на свою сторінку в соціальній мережі Instagram.

"Радий був зустріти і познайомитися зі світовою легендою боксу, який також відомий своєю музичною та акторською діяльністю", – підписав спільне фото з Джонсом Хижняк.

До слова, Рой Джонс-молодший отримає від президента РФ Володимира Путіна російське громадянство. Більш того, свій бізнес в Росії колишній боксер планував вести в окупованому Росією півострові Крим. А безпосередньо з Путіним Джонс-молодшим зустрічався в захопленому Севастополі.

Потім, Росія офіційно сплатила податкову заборгованість колишнього боксера в США-у розмірі 3 мільйони доларів.

Рой Джонс-молодший та Олександр Хижняк / Instagram

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Нагадаємо, раніше Олександр Хижняк завоював срібну медаль Олімпіади-2020, драматично програвши у фіналі у ваговій категорії до 75 кілограм бразильцю Хеберту Соузі.

Хижняк пропустив потужний лівий боковий удар назустріч. І арбітр зупинив бій і оголосив про перемогу Соузи нокаутом.