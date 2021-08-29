Боксер Хижняк сфотографировался в обнимку с другом Путина, мечтающим о бизнесе в Крыму

Александр Хижняк / УНИАН

Украинский боксер Александр Хижняк на официальном мероприятии в Сербии устроил фотосессию с известным американским экс-боксером Ройем Джонсом-младшим. Снимки украинец выложил на свою страницу в социальной сети Instagram.

"Рад был встретить и познакомиться с мировой легендой бокса, который также известен своей музыкальной и актерской деятельностью", – подписал совместное фото с Джонсом Хижняк.

К слову, Рой Джонс-младший получит от президента РФ Владимира Путина российское гражданство. Более того, свой бизнес в России бывший боксер планировал вести в оккупированном Россией полуострове Крым. А непосредственно с Путиным Джонс-младшим встречался в захваченном Севастополе.

Затем, Россия официально оплатила налоговою задолженность бывшего боксера в США – в размере 3 миллиона долларов.

Рой Джонс-младший и Александр Хижняк / Instagram

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Напомним, ранее Александр Хижняк завоевал серебряную медаль Олимпиады-2020, драматично проиграв в финале в весовой категории до 75 килограмм бразильцу Хеберту Соузе.

Хижняк пропустил мощный левый боковой удар навстречу. И арбитр остановил бой и объявил о победе Соузы нокаутом.