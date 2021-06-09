Украинский боксер Хижняк "размазал" россиянина и выиграл квалификацию на ОИ: видео боя

Александр Хижняк / Скриншот

Лидер сборной Украины по боксу Александр Хижняк, выступающий в весовой категории до 75 кг, выиграл европейский квалификационный турнир в Париже. В финальном поединке украинский боксер встретился с крымчанином, который представляет Россию, Гребом Бакши, у которого Хижняк выиграл раздельным решением судей.

Ранее Бакши отказался от украинского гражданства и получил российский паспорт.

Трое судей отдали победу Хижняку 30:27, один - 29:28, а еще один увидел победу Бакши 28:29.

Хижняк доминировал на ринге на протяжении всех трех раундов поединка. В конце второй трехминутки украинец попал в соперника левым боковым, но тот сумел продержаться до конца боя.

Что нужно знать про Хижняка

Александр Хижняк - украинский боксер-любитель. Чемпион мира (2017), чемпион Европы (2017), чемпион мира среди молодежи (2012), бронзовый призер Европейских игр (2015), призер чемпионата Европы среди молодежи, чемпион Украины (2016). Заслуженный мастер спорта Украины. Выступал в полупрофессиональной лиге WSB за команду Украинские атаманы.

Читайте такжеБоксер Хижняк заставил Путина стоя слушать гимн Украины на Европейских играхВ 2015 году на первых Европейских играх, проходивших в Баку, стал бронзовым призером. На чемпионате мира, после дебютной победы над Абдельхафидом Банчаблой из Алжира, уступил будущему серебряному призеру Джо Ворду из Ирландии.

В 2017 году спортсмен стал чемпионом Европы среди молодежи. На домашнем чемпионате Европы также стал чемпионом, а также был признан лучшим боксером турнира вне зависимости от весовой категории. На чемпионате мира в Гамбурге одержал четыре победы и стал чемпионом мира. На этих соревнованиях также был признан лучшим боксером турнира.

После этой победы НОК Украины признал Хижняка лучшим спортсменом месяца. В конце года Хижняк получил звание лучшего боксера-любителя независимо от весовой категории, от AIBA. Успехи спортсмена отметил также и НОК Украины, назвав его лучшим спортсменом года.

В 2019 году на чемпионате Европы, который проходил в Минске в рамках Европейских игр, подтвердил статус сильнейшего в Европе, а также был признан лучшим боксером турнира.