Британець нокаутував "Руського витязя" Повєткіна

Олександр Повєткін програв Ділліану Вайту / instagram.com/povetkinalexandr

У Гібралтарі (заморська територія Британії) у рамках вечора боксу пройшов бій-реванш між російським боксером, тимчасовим чемпіоном світу за версією WBC у суперважкій вазі 41-річним "Руським витязем" Олександром Повєткіним та 32-річним британцем Ділліаном Вайтом.

Вайт переміг Повєткіна у четвертому раунді та відібрав його чемпіонський титул, повідомляє news.sportbox.ru.

Британський спортсмен спочатку завдав "Руському витязю" прямий удар, а потім відправив правий та лівий хук. Після цього Вайт завдав Повєткіну ще один удар – відправив росіянина в нокаунт лівим хуком.

Для Вайта перемога над "Руським витязем" стала 28-ю у професійній кар'єрі. Всього він провів 30 боїв та отримав дві поразки, пише Вікіпедія.

Повєткін на професійному рівні провів 40 поєдинків та 36 разів перемагав. Програш британцеві став для нього третьою поразкою у кар'єрі.

Повєткін – Уайт: як британець відправив росіянина у нокаут