Британец нокаутировал "Русского витязя" Поветкина

Александр Поветкин проиграл Диллиану Уайту / instagram.com/povetkinalexandr

В Гибралтаре (заморская территория Британии) в рамках вечера бокса прошел бой-реванш между российским боксером, временным чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе 41-летним "Русским витязем" Александром Поветкиным и 32-летним британцем Диллианом Уайтом.

Уайт победил Поветкина в четвертом раунде и отобрал его чемпионский титул, сообщает news.sportbox.ru.

Британский спортсмен сначала нанес "Русскому витязю" прямой удар, а потом отправил правый и левый хук. После этого Уайт нанес Поветкину еще один удар – отправил россиянина в нокаунт левым хуком.

Для Уайта победа над "Русским витязем" стала 28-й в профессиональной карьере. Всего он провел 30 боев и получил два поражения, пишет Википедия.

Поветкин на профессиональном уровне провел 40 поединков и 36 раз побеждал. Проигрыш британцу стал для него третьим поражением в карьере.

Поветкин – Уайт: как британец отправил россиянина в нокаут