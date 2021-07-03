Британська телеведуча висміяла форму збірної України: карту порівняла з брудною плямою

Кейт Гарравет порівняла карту на футболці збірної з брудною плямою. Вона зробила це в присутності українського посла у Великій Британії Вадима Пристайка.
Британська телеведуча Кейт Гарравет у програмі "Доброго ранку, Британіє" неадекватно висловилася з приводу футбольної форми збірної України на Євро-2020.
Кейт Гарравет порівняла карту на футболці збірної з брудною плямою. Вона зробила це в присутності українського посла у Великій Британії Вадима Пристайка. Дипломата запросили в студію, щоб обговорити матч 1/4 фіналу Євро-2020 між Англією і Україною, повідомило видання Daily Star.
"Не знаю, чи добре ви бачите, але на передній частині вашої футболки є карта. Її важко розгледіти. Це схоже на футболку, яку мій син підіймає з підлоги і вважає, що вона ще не дуже брудна. Це трохи схоже на брудну пляму. Ну, ви розумієте, про що я, ну майже схоже трохи", — неоднозначно висловилася телеведуча.
Також Гарревей запитала у Пристайка, чи не є політичним рішенням розміщення карти на футболці збірної.
Пристайко підкреслив, що це не політичний крок, а бажання об'єднати всю націю під час масштабного турніру. Дипломат зазначив, що національна збірна вперше піднялася на такий високий щабель під час Чемпіонату Європи.
Водночас на слова про пляму Пристайко ніяк не відреагував.
Нагадаємо, 29 червня збірна України з футболу вперше в історії пробилася до чвертьфіналу чемпіонату Європи. Команда Андрія Шевченка на останніх хвилинах додаткового часу вирвала перемогу над Швецією з рахунком 2:1. За "жовто-синіх" відзначилися Олександр Зінченко та Артем Довбик.
В 1/4 фіналу чемпіонату Європи з футболу українські футболісти зустрінуться з командою Англії, яка раніше на стадіоні Уемблі здолала Німеччину (2:0). Матч Україна-Англія відбудеться у суботу, 3 липня. Початок о 22:00.
Нова форма збірної України з Кримом і гаслом "Слава Україні"
- Українська асоціація футболу (УАФ) 6 червня презентувала нову форму національної збірної України з Кримом і гаслом "Слава Україні - героям Слава", в якій команда зіграє на Євро-2020. Ігри пройдуть з 11 червня до 11 липня в 11 країнах.
- У Росії продемонстрували негативну реакцію на футбольну екіпіровку українців.
- 7 червня в УЄФА сказали про те, що організація не бачить жодних порушень вимог і правил у новій формі збірної України.
- Згодом ЗМІ повідомили, що російський футбольний союз розглядає можливість відмови збірній Росії з футболу від участі в Євро-2020 на знак протесту проти форми національної збірної України.
- Після скарги Росії до УЄФА 10 червня зробили заяву, згідно з якою Україна має прибрати з футболок гасло "Героям слава". В організації назвали його політичним.
- В Офісі президента заявили, що гасло "Слава Україні - Героям слава" не може викликати будь-яких застережень і є доречним на футбольній формі збірної.
- 11 червня УЄФА та Українська асоціація футболу (УАФ) погодили форму, в якій збірна України зможе зіграти на чемпіонаті Європи.