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Британська телеведуча висміяла форму збірної України: карту порівняла з брудною плямою

3 липня 2021, 11:21

Кейт Гарравет порівняла карту на футболці збірної з брудною плямою. Вона зробила це в присутності українського посла у Великій Британії Вадима Пристайка.

збірна України, форма, Крим
Британська телеведуча висміяла форму збірної України: карту порівняла з брудною плямою / Скріншот відео з facebook.com/andriy.pavelko

Британська телеведуча Кейт Гарравет у програмі "Доброго ранку, Британіє" неадекватно висловилася з приводу футбольної форми збірної України на Євро-2020.

Кейт Гарравет порівняла карту на футболці збірної з брудною плямою. Вона зробила це в присутності українського посла у Великій Британії Вадима Пристайка. Дипломата запросили в студію, щоб обговорити матч 1/4 фіналу Євро-2020 між Англією і Україною, повідомило видання Daily Star.

"Не знаю, чи добре ви бачите, але на передній частині вашої футболки є карта. Її важко розгледіти. Це схоже на футболку, яку мій син підіймає з підлоги і вважає, що вона ще не дуже брудна. Це трохи схоже на брудну пляму. Ну, ви розумієте, про що я, ну майже схоже трохи", — неоднозначно висловилася телеведуча.

Також Гарревей запитала у Пристайка, чи не є політичним рішенням розміщення карти на футболці збірної.

Пристайко підкреслив, що це не політичний крок, а бажання об'єднати всю націю під час масштабного турніру. Дипломат зазначив, що національна збірна вперше піднялася на такий високий щабель під час Чемпіонату Європи.

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Водночас на слова про пляму Пристайко ніяк не відреагував.

Нагадаємо, 29 червня збірна України з футболу вперше в історії пробилася до чвертьфіналу чемпіонату Європи. Команда Андрія Шевченка на останніх хвилинах додаткового часу вирвала перемогу над Швецією з рахунком 2:1. За "жовто-синіх" відзначилися Олександр Зінченко та Артем Довбик.

В 1/4 фіналу чемпіонату Європи з футболу українські футболісти зустрінуться з командою Англії, яка раніше на стадіоні Уемблі здолала Німеччину (2:0). Матч Україна-Англія відбудеться у суботу, 3 липня. Початок о 22:00.

Нова форма збірної України з Кримом і гаслом "Слава Україні"

збірна України новини Великобританії карта Укаїни збірна України з футболу Вадим Пристайко
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