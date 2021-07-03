Британская телеведущая высмеяла форму сборной Украины: карту сравнила с грязным пятном

Кейт Гарравет сравнила карту на футболке сборной с грязным пятном. Она сделала это в присутствии украинского посла в Великобритании Вадима Пристайко.
Британская телеведущая Кейт Гарравет в программе "Доброе утро, Британия" неадекватно высказалась по поводу футбольной формы сборной Украины на Евро-2020.
Кейт Гарравет сравнила карту на футболке сборной с грязным пятном. Она сделала это в присутствии украинского посла в Великобритании Вадима Пристайко. Дипломата пригласили в студию, чтобы обсудить матч 1/4 финала Евро-2020 между Англией и Украиной, сообщило издание Daily Star.
"Не знаю, хорошо ли вы видите, но на передней части вашей футболки есть карта. Ее трудно разглядеть. Это похоже на футболку, которую мой сын поднимает с пола и считает, что она еще не очень грязная. Это немного похоже на грязное пятно. Ну, вы понимаете, о чем я, ну почти похоже немного", — неоднозначно высказалась телеведущая.
Также Гарревей спросила Пристайко, не является ли политическим решением размещения карты на футболке сборной.
Пристайко подчеркнул, что это не политический шаг, а желание объединить всю нацию во время масштабного турнира. Дипломат отметил, что национальная сборная впервые поднялась на такую высокую ступень во время Чемпионата Европы.
При этом на слова о пятне Пристайко никак не отреагировал.
Напомним, 29 июня сборная Украины по футболу впервые в истории пробилась в четвертьфинал чемпионата Европы. Команда Андрея Шевченко на последних минутах дополнительного времени вырвала победу над Швецией со счетом 2:1. За "желто-синих" отличились Александр Зинченко и Артем Довбик.
В 1/4 финала чемпионата Европы по футболу украинские футболисты встретятся с командой Англии, которая ранее на стадионе Уэмбли одолела Германию (2:0). Матч Украина – Англия состоится в субботу, 3 июля. Начало в 22:00.
Новая форма сборной Украины с Крымом и лозунгом "Слава Украине"
- Украинская ассоциация футбола (УАФ) 6 июня презентовала новую форму национальной сборной Украины с Крымом и лозунгом "Слава Украине - героям Слава", в которой команда сыграет на Евро-2020. Игры пройдут с 11 июня по 11 июля в 11 государствах.
- В России продемонстрировали негативную реакцию на футбольную экипировку украинцев.
- 7 июня в УЕФА сказали о том, что организация не видит никаких нарушений требований и правил в новой форме сборной Украины.
- Позже в СМИ сообщили, что Российский футбольный союз рассматривает возможность отказа сборной России по футболу от участия в Евро-2020 в знак протеста против формы национальной сборной Украины.
- После жалобы России в УЕФА 10 июня сделали заявление, согласно которому Украина должна убрать с футболок лозунг "Героям слава". В организации назвали его политическим.
- В Офисе президента заявили, что лозунг "Слава Украине – Героям слава" не может вызывать каких-либо оговорок и является уместным на футбольной форме сборной.
- 11 июня УЕФА и Украинская ассоциация футбола (УАФ) согласовали форму, в которой сборная Украины сможет сыграть на чемпионате Европы.