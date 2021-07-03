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Британская телеведущая высмеяла форму сборной Украины: карту сравнила с грязным пятном

3 июля 2021, 11:21

Кейт Гарравет сравнила карту на футболке сборной с грязным пятном. Она сделала это в присутствии украинского посла в Великобритании Вадима Пристайко.

сборная Украины,форма,Крым
Британская телеведущая высмеяла форму сборной Украины: карту сравнила с грязным пятном / Скриншот видео с facebook.com/andriy.pavelko

Британская телеведущая Кейт Гарравет в программе "Доброе утро, Британия" неадекватно высказалась по поводу футбольной формы сборной Украины на Евро-2020.

Кейт Гарравет сравнила карту на футболке сборной с грязным пятном. Она сделала это в присутствии украинского посла в Великобритании Вадима Пристайко. Дипломата пригласили в студию, чтобы обсудить матч 1/4 финала Евро-2020 между Англией и Украиной, сообщило издание Daily Star.

"Не знаю, хорошо ли вы видите, но на передней части вашей футболки есть карта. Ее трудно разглядеть. Это похоже на футболку, которую мой сын поднимает с пола и считает, что она еще не очень грязная. Это немного похоже на грязное пятно. Ну, вы понимаете, о чем я, ну почти похоже немного", — неоднозначно высказалась телеведущая.

Также Гарревей спросила Пристайко, не является ли политическим решением размещения карты на футболке сборной.

Пристайко подчеркнул, что это не политический шаг, а желание объединить всю нацию во время масштабного турнира. Дипломат отметил, что национальная сборная впервые поднялась на такую высокую ступень во время Чемпионата Европы.

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При этом на слова о пятне Пристайко никак не отреагировал.

Напомним, 29 июня сборная Украины по футболу впервые в истории пробилась в четвертьфинал чемпионата Европы. Команда Андрея Шевченко на последних минутах дополнительного времени вырвала победу над Швецией со счетом 2:1. За "желто-синих" отличились Александр Зинченко и Артем Довбик.

В 1/4 финала чемпионата Европы по футболу украинские футболисты встретятся с командой Англии, которая ранее на стадионе Уэмбли одолела Германию (2:0). Матч Украина – Англия состоится в субботу, 3 июля. Начало в 22:00.

Новая форма сборной Украины с Крымом и лозунгом "Слава Украине"

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