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Ціла епоха закінчилася: Мессі залишає Барселону після 20 років у клубі

5 серпня 2021, 21:26

У молодіжній команді Барселони аргентинець опинився, коли йому було 13 років. У червні Мессі виповнилося 34 роки.

Мессі
Мессі йде з Барселони / Reuters

Аргентинський футболіст Ліонель Мессі залишає Барселону. Про це оголосили 5 серпня, після численних чуток.

"Клуб і Мессі шкодують про те, що наші бажання, і бажання гравця не змогли бути виконані", — йдеться у коментарі на сайті Барселони.

Сторони не змогли узгодити новий контракт головної зірки клубу.

"Барса" дякує гравцеві за його внесок у розвиток клубу і бажає йому всього найкращого в особистому і професійному житті", – повідомляє пресслужба Барселони.

У молодіжній команді Барселони аргентинець опинився, коли йому було 13 років. У червні Мессі виповнилося 34 роки.

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34-річний Мессі виступає за Барселону з 2004 року. За цей час у всіх турнірах провів 778 матчів, в яких забив 672 м'ячі і зробив 305 результативних передач.

За даними авторитетного порталу Transfermarkt трансферна вартість футболіста становить 80 млн євро (дані за 10 червня 2021 року).

Разом з Мессі Барселона домінувала в чемпіонаті Іспанії, вигравши 10 титулів.

Шестиразовий володар Золотого м'яча також допоміг "Барсі" чотири рази стати найсильнішим клубом Європи.

У 2018 році став капітаном Барселони, а в 2019 році вшосте отримав Золотий м'яч, встановивши рекорд за їх кількістю у одного гравця.

Нагадаємо, напередодні головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко у неділю, 1 серпня, заявив про те, що він залишає команду. Контракт фахівця з УАФ завершено і не був продовжений.

ЗМІ повідомляли, що сторони не змогли домовитися про фінансові умови угоди. Нібито Шевченко просив 3 мільйони доларів на весь тренерський штаб.

Примітно, Шевченко і УАФ не розголошували деталі контракту, що минув. Журналісти в 2018 році з'ясували, що тренер отримує 720 тисяч доларів на рік. Дану інформацію на офіційному рівні не підтверджували, але і не спростовували.

Барселона Ліонель Мессі
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