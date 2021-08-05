Целая эпоха закончилась: Месси покидает Барселону после 20 лет в клубе

Месси уходит из Барселоны / Reuters

Аргентинский футболист Лионель Месси покидает Барселону.

Об этом объявили 5 августа, после многочисленных слухов.

"Клуб и Месси сожалеют о том, что наши желания, и желания игрока не смогли быть выполнены", — сказано в комментарии на сайте Барселоны.

Стороны не смогли согласовать новый контракт главной звезды клуба.

"Барса" благодарит игрока за его вклад в развитие клуба и желает ему всего наилучшего в личной и профессиональной жизни", – сообщает пресс-служба Барселоны.

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В молодежной команде Барселоны аргентинец оказался, когда ему было 13 лет. В июне Месси исполнилось 34 года.

34-летний Месси выступает за Барселону с 2004 года. За это время во всех турнирах провел 778 матчей, в которых забил 672 мяча и сделал 305 результативных передач.

По данным авторитетного портала Transfermarkt трансферная стоимость футболиста составляет 80 млн евро (данные за 10 июня 2021 года).

Вместе с Месси Барселона доминировала в чемпионате Испании, выиграв 10 титулов.

Шестикратный обладатель Золотого мяча также помог "Барсе" четырежды стать сильнейшим клубом Европы.

В 2018 году стал капитаном Барселоны, а в 2019 году в шестой раз получил Золотой мяч, установив рекорд по их количеству у одного игрока.

Напомним, накануне главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко в воскресенье, 1 августа, заявил о том, что он покидает команду. Контракт специалиста с УАФ завершен и не был продлен.

СМИ сообщали, что стороны не смогли договориться о финансовых условиях соглашения. Якобы Шевченко просил 3 миллиона долларов на весь тренерский штаб.

Примечательно, Шевченко и УАФ не разглашали детали истекшего контракта. Журналисты в 2018 году выяснили, что тренер получает 720 тысяч долларов в год. Данную информацию на официальном уровне не подтверждали, но и не опровергали.