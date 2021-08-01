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СМИ узнали, почему Шевченко не продлил контракт со сборной Украины

1 августа 2021, 17:17
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Тренер Шевченко не смог договориться с УАФ о финансовых условиях.

Андрей Шевченко
Андрей Шевченко просил зарплату в 3 миллиона евро для всего тренерского штаба - источник / Reuters

Бывший главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко покинул национальную команду после того, как не смог договориться с Украинской ассоциацией футбола о финансовых условиях продления контракта.

Как сообщает Obozrevatel со ссылкой на собственный источник, который осведомлен о ситуации, Шевченко и федерация футбола не смогли договориться о продлении контракта. Проблема возникла при обсуждении финансовой стороны.

Подчеркивается, что цена вопроса – 3 миллиона долларов, причем на весь тренерский штаб Шевченко.

Отметим, согласно информации ведущих программы ТаТоТаке Константина Андриюка и Сергея Болотникова, годовой оклад лично Андрея Шевченко в 2018 году составлял 720 тысяч долларов. Официально эти сведения не подтверждались, но и не опровергались. Сколько получает тренерский штаб Шевченко, не уточнялось.

Отставка Андрея Шевченко

Напомним, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в воскресенье, 1 августа, заявил о том, что он покидает команду в связи с завершением контракта с Украинской ассоциацией футбола. Шевченко возглавлял сборную с июля 2016 года.

Шевченко не назвал конкретных причин непродления контракта, однако ранее он заявлял, что не против поработать тренером в клубном футболе.

Андрей Шевченко сборная Украины по футболу новости Украины
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