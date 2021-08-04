Четверта медаль за день: Ірина Коляденко виграла "бронзу" для України на Олімпіаді-2020

Ірина Коляденко виграла "бронзу" / скріншот

На Олімпійських Іграх в Токіо Українська Ірина Коляденко на змаганнях з вільної боротьби у ваговій категорії до 62 кг завоювала бронзову медаль.

Українка перемогла латвійку Анастасію Григор'єву - 3:1.

Раніше на старті турніру Коляденко пройшла завдяки туше нігерійку Амінат Аденій і Лун Цзя з Китаю, а в півфіналі поступилася Айсулуу Тинибекової з Киргизії.

Всього в активі України на Іграх в Токіо вже одне золото, два срібла і вісім бронзових нагород.

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Медальний залік України на Олімпіаді-2020

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