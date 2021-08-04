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Четвертая медаль за день: Ирина Коляденко выиграла "бронзу" для Украины на Олимпиаде-2020

4 августа 2021, 15:18

Украинка победила латвийка Анастасию Григорьеву - 3:1.

Ирина Коляденко выиграла "бронзу" / скриншот

На Олимпийских играх в Токио украинский Ирина Коляденко на соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 62 кг завоевала бронзовую медаль.

Украинка победила латвийка Анастасию Григорьеву - 3:1.

Ранее на старте турнира Коляденко прошла благодаря туше нигерийку Аминат Аденийи и Лун Цзя из Китая, а в полуфинале уступила Айсулуу Тыныбековой из Киргизии.

Всего в активе Украины на Играх в Токио уже одно золото, два серебра и восемь бронзовых наград.

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Медальный зачет Украины на Олимпиаде-2020

Украинская спортсменка Дарья Белодед выборола первую медаль для нашей сборной на летних Олимпийских играх. Украинка завоевала "бронзу" в соревнованиях по дзюдо.

Украинский спортсмен Игорь Рейзлин в поединке за третье место на Олимпиаде в Токио в мужском фехтовании одержал победу над итальянцем Андреа Сантарелли. Это вторая "бронза" Украины на Олимпиаде в Токио.

Украинские спортсмены заработали третью медаль на летних Олимпийских играх-2020. Пара стрелков Елена Костевич и Олег Омельчук получили бронзу по стрельбе из пневматического пистолета с 10-ти метров.

Украинский пловец Михаил Романчук завоевал четвертую медаль для Украины на Олимпийских играх-2020 в Токио. Спортсмен выборол "бронзу" в плавании на 800 метров вольным стилем среди мужчин.

Украинская теннисистка Элина Свитолина завоевала бронзовую медаль на летних Олимпийских играх-2020, которые проходят в Токио. Это пятая медаль в копилке Украины и первая - в истории украинского тенниса.

Пловец Михаил Романчук принес Украине первую серебряную медаль Олимпийских игр-2020 - он стал лучшим на дистанции 1500 метров вольным стилем.

Еще одна бронза в медальный зачет в Токио. Ее завоевала украинская борец вольного стиля Алла Черкасова, уверенно положив на лопатки японскую спортсменку.

Олимпиада-2020
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