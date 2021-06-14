"Це не 11 кривоногих виродків ходять пішки полем": росіяни в Мережі кайфують від гри збірної України

Росіяни в Мережі кайфують від гри збірної України / Reuters

На стадіоні "Йохан Кройфф Арена" в Амстердамі відбувся матч першого туру групового раунду Євро-2020 між національними збірними Нідерландів та України. Це був найдовгоочікуваніший поєдинок для українських уболівальників. Попри те, що матч не приніс збірній України позитивного результату, гра була гарною і сильною. Настільки, що це помітили й оцінили навіть росіяни.

Російські соцмережі буквально вибухнули після матчу української збірної – росіяни у захваті від неймовірної гри українців. Це дивно і несподівано, щоб росіяни публічно хвалили українців. Звичайно ж, у них ще свіжі емоції від ганебної гри збірної Росії з Бельгією. Ось і порівнюють жителі Росії своїх і українських футболістів, хвалять Андрія Шевченка і прозрівають від того, наскільки сильна в Україні команда.

Не допомогла навіть пропаганда - як би не намагалися росЗМІ подати вчорашню гру українців як фіаско, російські вболівальники все одно щедро обсипають українську збірну компліментами. Коли таке було востаннє?

"Збірна Росії програла, а про антирекорд України пишуть.) Вони не програли, а поступилися у відмінному і цікавому матчі.Там був драйв і інтрига, а збірна Росії була розгромлена всуху, але пишуть про Україну", - пише Ломинога Сергій.

"Програли гідно, в боротьбі, не виглядали амебами як російська збірна", - зазначив Любомир Михальський.

"Хлопці грали, молодці! А наші ходили просто полем", - висловилася Лілія Болотіна.

"Я особисто, проти збірної нічого не маю. Так програли, так політичні опоненти. Але у футбол українці трішки краще грають. Та й збірна СРСР, якщо хто пам'ятає, базувалася на українських клубах. Згадаймо не кривлячи душею, це "Зоря", "Шахтар", "Дніпро", "Динамо", "Чорноморець". Багато з них були просто світовими зірками. Візьмемо того ж Протасова, з пізнього "Дніпра", виграв срібну бутсу Європи клубних бомбардирів. Ні до, ні після, ніхто подібне не робив. Та й чи не "Динамо" Київ вигравав двічі "кубок-кубків" і супер кубок. Російським футболістам і пишатися нічим", - нагадав Сергій Дробушевський.

"Політика поза грою. Україна на відміну від наших дійсно боролися гідно! Молодці!" - сказала Нігіна Медведєва.

"Смішно, звичайно, як все це підноситься. Якби наша збірна так само програла Бельгії позавчора, то це був би гідний програш. Дуже добре грала Україна, молодці", - переконаний Андрій Попов.

"Яким би я не був патріотом своєї країни, але українці зіграли гідно, не те що наші пішоходи!" - висловився Олександр Анікін.

"Антирекорд - це коли 11 кривоногих високооплачуваних виродків півтори години ходять пішки полем з кислими пиками і в підсумку зазнають нищівної поразки з рахунком 0:3, жодного разу не вдаривши по воротах - це найбільша поразка команди, що грала на своєму полі, в історії турніру. А Україна провела шикарний матч і забила 2 красивих голи", - обурився Георгій Попов.

"Сподобалася гра збірної України. Шкода, що наші так не грають...",- поскаржився Сергій Вагнер.

"Давно не дивився матчі збірної України. Був приємно здивований. Досить технічні гравці, мабуть позначається вибір Шевченка", - поділився думкою Костянтин Сергєєв.

"Програти так, як це зробила Україна, не соромно. Як на мене, це поки найбільш видовищний матч на Євро 2020", - вважає Олександр Миронов.

"Збірна України на даний момент найкраща команда Східної Європи і найсильніша з усіх країн колишнього СРСР", - сказав Костянтин Кравцов.