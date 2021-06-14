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"Это не 11 кривоногих уродов ходят пешком по полю": россияне в Сети кайфуют от игры сборной Украины

14 июня 2021, 09:51

Как бы не пытались росСМИ подать вчерашнюю игру украинцев как фиаско, российские болельщики все равно щедро осыпают украинскую сборную комплиментами.

Нидерланды - Украина
Россияне в Сети кайфуют от игры сборной Украины / Reuters

На стадионе "Йохан Кройфф Арена" в Амстердаме состоялся матч первого тура группового раунда Евро-2020 между национальными сборными Нидерландов и Украины. Это был самый долгожданный поединок для украинских болельщиков. Несмотря на то, что матч не принес сборной Украины положительного результата, игра была красивой и сильной. Настолько, что это заметили и оценили даже россияне.

Российские соцсети буквально взорвались после матча украинской сборной – россияне в восторге от сильной игры украинцев. Это удивительно и неожиданно, чтобы русские публично хвалили украинцев. Конечно же, у них еще свежие эмоции от позорной игры сборной России с Бельгией. Вот и сравнивают жители России своих и украинских футболистов, хвалят Андрей Шевченко и прозревают от того, насколько сильная в Украине команда.

Не помогла даже пропаганда – как бы не пытались росСМИ подать вчерашнюю игру украинцев как фиаско, российские болельщики все равно щедро осыпают украинскую сборную комплиментами. Когда такое было в последний раз?

"Сборная России проиграла, а про антирекорд Украины пишут.) Они не проиграли,а уступили в отличном и интересном матче.Там был драйв и интрига,а сборная России была разгромлена всухую, но пишут про Украину", - пишет Ломинога Сергей.

"Проиграли достойно, в борьбе, не выглядели амебами как российская сборная", - отметил Любомир Михальский.

"Ребята играли, молодцы! А наши ходили просто по полю", - высказалась Лилия Болотина.

"Я лично, против сборной ничего не имею. Да проиграли, да политические оппоненты. Но в футбол украинцы чуточку лучше играет. Да и сборная СССР, если кто помнит базировалась на украинских клубах. Вспомним не кривя душою, это "заря","шахтёр"," Днепр", "динамо"," черноморец". Многие были просто мировые звезды. Возьмём того же Протасова, из позднего"Днепра", выиграл серебряную бутсу Европы клубных бомбардиров. Не до, не после, не кто подобное не делали. Да и не"динамо " ли Киев выигрывала дважды "кубок - кубков" и супер кубок. Российским футболистам и гордиться то нечем", - напомнил Сергей Дробушевский.

"Политика вне игры. Украина в отличии от наших действительно сражались достойно! Молодцы!", - сказала Нигина Медведева.

"Смешно, конечно, как все это преподносится. Если бы наша сборная так же проиграла Бельгии позавчера, то это был бы достойный проигрыш. Очень хорошо играла Украина, молодцы", - убежден Андрей Попов.

"Каким бы я не был патриотом своей страны, но украинцы сыграли достойно, не то что наши пешеходы!", - высказался Александр Аникин.

"Антирекорд - это когда 11 кривоногих высокооплачиваемых уродов полтора часа ходят пешком по полю с кислыми рожами и в итоге терпят сокрушительное поражение со счётом 0:3, ни разу не пробив по воротам - это самое крупное поражение команды, игравшей на своём поле, в истории турнира. А Украина провела шикарный матч и забила 2 красивых гола", - возмутился Георгий Попов.

"Понравилась игра сборной Украины. Жаль, что наши так не играют...", - посетовал Сергей Вагнер.

"Давно не смотрел матчи сборной Украины. Был приятно удивлен. Достаточно техничные игроки, видимо сказывается выбор Шевченко", - поделился мнением Константин Сергеев.

"Проиграть так, как это сделала Украина, не стыдно. Как по мне, это пока самый зрелищный матч на ЕВРО 2020", - считает Александр Миронов.

"Сборная Украины на данный момент лучшая команда Восточной Европы и самая сильная из всех стран бывшего СССР", - сказал Константин Кравцов.

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