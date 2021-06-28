Євро-2020: тренер шведів висловився щодо завтрашнього матчу проти збірної України

Тренер шведів висловився про гру з Україною

Перед матчем 1/8 фіналу Євро-2020 Швеція-Україна, який відбудеться завтра, 29 червня, о 22.00, головний тренер нашого суперника Янне Андерссон поспілкувався зі ЗМІ на пресконференції.

"Ми добре вивчили збірну України і, сподіваюся, завтра отримаємо з цього дивіденди. Ми маємо скористатися фізичною перевагою над нашим суперником.

Так, на груповому етапі ми не забили жодного м'яча після розіграшів стандартних положень. Сподіваюся, завтра ця статистика зміниться.

Збірна України? У неї є Ярмоленко, чиї удари дуже небезпечні, Малиновський, який виступає в Аталанті. У цій команді зібрано багато кваліфікованих виконавців", - заявив Андерссон.

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Матч Швеція-Україна відбудеться в Глазго у вівторок, 29 червня. Онлайн-трансляція розпочнеться о 22: 00.

Нагадаємо, збірна України з футболу вперше в історії вийшла з групового етапу чемпіонату Європи. Безліч разів фортуна була несправедлива по відношенню до української команди, але зараз вона вирішила повернути борг. Тому команда цілком заслужено опинилася в плей-офф.

Раніше Главред писав про те, що президент України Володимир Зеленський запустив флешмоб напередодні матчу національної збірної з командою Швеції в 1/8 фіналу Євро-2020.

Він записав для української збірної звернення, закликавши зробити це всіх охочих.