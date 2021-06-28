УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Спорт

Євро-2020: тренер шведів висловився щодо завтрашнього матчу проти збірної України

28 червня 2021, 22:26

Матч Швеція-Україна відбудеться в Глазго у вівторок, 29 червня. Онлайн-трансляція розпочнеться о 22:00.

false
Тренер шведів висловився про гру з Україною

Перед матчем 1/8 фіналу Євро-2020 Швеція-Україна, який відбудеться завтра, 29 червня, о 22.00, головний тренер нашого суперника Янне Андерссон поспілкувався зі ЗМІ на пресконференції.

"Ми добре вивчили збірну України і, сподіваюся, завтра отримаємо з цього дивіденди. Ми маємо скористатися фізичною перевагою над нашим суперником.

Так, на груповому етапі ми не забили жодного м'яча після розіграшів стандартних положень. Сподіваюся, завтра ця статистика зміниться.

Збірна України? У неї є Ярмоленко, чиї удари дуже небезпечні, Малиновський, який виступає в Аталанті. У цій команді зібрано багато кваліфікованих виконавців", - заявив Андерссон.

читайте також"Покажете крутий футбол": Зеленський привітав збірну України з виходом в 1/8 фіналу Євро-2020

Реклама

Матч Швеція-Україна відбудеться в Глазго у вівторок, 29 червня. Онлайн-трансляція розпочнеться о 22: 00.

Нагадаємо, збірна України з футболу вперше в історії вийшла з групового етапу чемпіонату Європи. Безліч разів фортуна була несправедлива по відношенню до української команди, але зараз вона вирішила повернути борг. Тому команда цілком заслужено опинилася в плей-офф.

Раніше Главред писав про те, що президент України Володимир Зеленський запустив флешмоб напередодні матчу національної збірної з командою Швеції в 1/8 фіналу Євро-2020.

Він записав для української збірної звернення, закликавши зробити це всіх охочих.

футбол Швеция Евро-2020 Україна новини спорту
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Названо 7 щоденних звичок, які прискорюють ваше старінняНазвано 7 щоденних звичок, які прискорюють ваше старіння Могилевська показала, як її постригли налисо через парі з Анітою ЛуценкоМогилевська показала, як її постригли налисо через парі з Анітою Луценко Які несподівані і корисні властивості є у черешні - відповідь дієтологівЯкі несподівані і корисні властивості є у черешні - відповідь дієтологів Щеплення не допомогло: в Ізраїлі половина інфікованих штамом Дельта були вакцинованіЩеплення не допомогло: в Ізраїлі половина інфікованих штамом Дельта були вакциновані Скільки води пити в день під час спеки та що потрібно їсти: лікар дала порадиСкільки води пити в день під час спеки та що потрібно їсти: лікар дала поради

Останні новини

14:25

"Рада розвалюється": депутат Скороход засвітилася в парламенті зі скандальним принтом на піджаку

14:12

Китайці зробили смартфон, який заряджається за 10 хвилин і вміє змінювати колір Відео

14:07

"Моральне жлобство і брехня": Mamarika посварилася з чоловіком перед пологами

13:56

Ногами по голові: у Польщі до півсмерті відгамселили українця за розмову рідною мовою

13:41

МОЗ: щеплених індійською вакциною CoviShield українців повинні випускати за кордон Відео

Реклама
13:37

Прямо на ходу: у Харкові загорілася маршрутка з пасажирами Відео

13:34

Легендарний режисер Квентін Тарантіно йде з кіно

13:08

Гороскоп на завтра 30 червня 2021 для всіх: умови для повного успіху, побутовий "переворот" Відео

13:06

Нескінченний штурм і боротьба: що обіцяє Тельцю гороскоп на липень-2021

13:04

На крок ближче до дешевих айфонів: служба підтримки Apple заговорила українською

13:03

У МОЗ хочуть не пускати до школи невакцинованих учнів

12:45

Результатами "Великого будівництва" Зеленського вже користуються мільйони українців - експерт

12:35

Microsoft випустила першу публічну бета-версію Windows 11: як встановити

12:34

Крім CoronaVac і CoviShield: Кіпр спростив в'їзд для вакцинованих українців, проте не для всіх Відео

12:32

"Атомний гриб" над Києвом: з'явилося пояснення атмосферного явища, що лякає Відео

12:28

Коли в поїздах України оновлять вагони: Сумська публічно зажадала від Укрзалізниці відповіді Відео

12:22

До Євросоюзу не пускають усіх щеплених вакциною Covishield: в Індії пояснили, чому Відео

12:05

Бійки біля Офісу Зеленського: ФОПи з трунами влаштували сутички з поліцією Відео

11:55

На Полтавщине чоловік купив за свої гроші матеріали для ремонту дороги, але їх тут же вкрали Відео

11:50

"Ти хворий?": у Раді побилися" слуги народу" Тищенко і Куницький, названо причину Відео

Реклама
11:43

Працював у полі під час грози: блискавка вбила чоловіка на Херсонщині Відео

11:30

У метро Києва чоловік віз бійцівського собаку без намордника Відео

10:46

"Черепно-мозкові травми та хрускіт кісток": у Вінниці водій збив подружжя на пішохідному переході Відео

10:33

"На полі буде 40 млн українців": Зеленський зателефонував гравцям збірної напередодні матчу Євро-2020 Відео

10:19

Липень буде пекельним: синоптик пообіцяла спеку до +40 Відео

10:12

Мстять за Лукашенка: у Білорусі повністю розірвали відносини з ЄС Відео

10:00

Кучерява шеггі у стилі 70-х і зачіска Рейчел з 90-х: наймодніші жіночі стрижки літо 2021 Фото Відео

09:45

Відомий лікар заявив, що восени Україну накриє нова хвиля коронавірусу Відео

09:32

Про проблеми з яким органом говорить сонливість днем - відповідь хірурга Відео

09:30

"Укрзалізниця - це хороша годівниця": кондуктори придумали новий вид пасажирів - "платний заєць"

09:28

Підвищення пенсій у липні не буде: коли Мінсоцполітики оформить надбавку Відео

09:25

"Пощастило, що не вбили": у Харкові побили дівчину-кондуктора, яка помилилася на 5 грн Відео

08:55

Байден намагається сподобатися Путіну - експерт

08:50

В Індії людей тисячами косить "чорна цвіль": нові дані Відео

08:45

Повернення Криму і зміна влади у Росії: Ілларіонов оцінив шанси на успіх України Відео

08:22

Гороскоп на 29 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: любовний "переворот" та вкрай невдалі покупки Відео

08:17

Коронавірус в Україні встановив новий рекорд з початку 2021 року Відео

08:09

Політолог спрогнозував, коли саме Росія розвалиться Відео

08:00

Третя світова війна через Крим: Україну попередили про небезпеку Відео

07:45

Новий порядок: як Сінгапур добровільно стане цифровим концтабором Погляд

Реклама
07:27

Проявляється лише у вакцинованих: названо новий симптом коронавірусу Відео

07:10

Місяць складнощів і конфліктів: астрологічний прогноз від Влада Росса на липень-2021 Відео

06:42

Вакцинованих від коронавірусу препаратом Сovishield індійців не пускають до ЄС - ЗМІ Відео

06:31

Експеримент українського народу з президентом Зеленським Погляд

05:28

Антиперспірант з алюмінієм провокує рак чи ні: відповідь експерта

04:22

Вчені спрогнозували людству на Землі сумне майбутнє Відео

03:50

Лікарі знайшли нову приховану ознаку високого рівня холестерину в тілі Відео

02:30

Гороскоп на завтра 1 липня 2021 всіх знаків Зодіаку: підвищення, надбавка та пастка заздрісників Відео

01:44

Задушлива спека в липні та осінь у серпні: синоптик дав прогноз погоди до кінця літа Відео

00:51

Дієтолог розповів, як поліпшити здоров'я за допомогою куркуми Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти