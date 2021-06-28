Евро-2020: тренер шведов высказался о завтрашнем матче против сборной Украины

Тренер шведов высказался об игре с Украиной

Перед матчем 1/8 финала Евро-2020 Швеция – Украина, который состоится завтра, 29 июня, в 22.00, главный тренер нашего соперника Янне Андерссон пообщался со СМИ на пресс-конференции.

"Мы хорошо изучили сборную Украины и, надеюсь, завтра получим с этого дивиденды. Мы должны воспользоваться физическим превосходством над нашим соперником.

Да, на групповом этапе мы не забили ни одного мяча после розыгрышей стандартных положений. Надеюсь, завтра эта статистика изменится.

Сборная Украины? У нее есть Ярмоленко, чьи удары очень опасны, Малиновский, выступающий в Аталанте. В этой команде собрано много квалифицированных исполнителе", - заявил Андерссон.

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Матч Швеция – Украина пройдет в Глазго во вторник, 29 июня. Онлайн-трансляция начнется в 22:00.

Напомним, сборная Украины по футболу впервые в истории вышла из группового этапа чемпионата Европы. Множество раз фортуна была несправедлива по отношению к украинской команде, но сейчас она решила вернуть долг. Поэтому команда вполне заслуженно оказалась в плей-офф.

Ранее Главред писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский запустил флешмоб в преддверии матча национальной сборной с командой Швеции в 1/8 финала Евро-2020.

Он записал для украинской сборной обращение, призвав сделать это всех желающих.