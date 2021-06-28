Зеленский запустил флешмоб в поддержку сборной Украины по футболу

Зеленский запустил флешмоб / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский запустил флешмоб в преддверии матча национальной сборной с командой Швеции в 1/8 финала Евро-2020.

Он записал для украинской сборной обращение, призвав сделать это всех желающих.

"Присоединяйся к флешмобу. Запиши видео в поддержку сборной Украины по футболу, чтобы наши ребята знали – завтра на поле их будет не 11, завтра нас будет 40 миллионов", – написал Зеленский.

Матч Украина – Швеция пройдет в Глазго 29 июня. Встреча начнется в 22.00.

Напомним, сборная Украины по футболу впервые в истории вышла из группового этапа чемпионата Европы. Множество раз фортуна была несправедлива по отношению к украинской команде, но сейчас она решила вернуть долг. Поэтому команда вполне заслуженно оказалась в плей-офф. Теперь нужно показать настоящий и крутой футбол в 1/8 финала. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.