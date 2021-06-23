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"Покажете крутой футбол": Зеленский поздравил сборную Украины с выходом в 1/8 финала Евро-2020

23 июня 2021, 22:04
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Футбольная фортуна вернула долги сборной Украины, поэтому выход в плей-офф вполне заслуженный, сказал Владимир Зеленский.

Форма сборной Украине умеет шокировать - Зеленский
Зеленский вспомнил о несправедливости в отношении сборной Украины в матче с Англией на Евро-2020 / instagram.com/zelenskiy_official

Сборная Украины по футболу впервые в истории вышла из группового этапа чемпионата Европы. Множество раз фортуна была несправедлива по отношению к украинской команде, но сейчас она решила вернуть долг. Поэтому команда вполне заслуженно оказалась в плей-офф. Теперь нужно показать настоящий и крутой футбол в 1/8 финала. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Кажется, футбольная фортуна вернула нам долг за все разы, когда она была к нам несправедливой. Вспомнить хотя бы незасчитанный гол в ворота Англии на Евро-2012. Поэтому сегодня мы проходим дальше не без доли везения, но точно – заслуженно", - написал гарант в своем Telegram-канале.

Глава государства поддержал национальную сборную и пожелал игрокам показать по-настоящему крутой футбол уже на стадии 1/8 финала турнира.

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"У наших ребят появляется шанс доказать, что все это время мы просто разминались. И я уверен, что в 1/8 вы покажете свой настоящий, крутой футбол, к которому все мы привыкли. Верим в вас! Верим в команду! Верим в Украину!" – подчеркнул Владимир Зеленский.

Выход сборной Украины в плей-офф Евро-2020

Сборная Украины в третьем матче на Евро-2020 уступила команде Австрии со счетом 0:1. Полузащитник австрийцев Кристоф Баумгартнер на 21-й минуте забил гол в ворота украинской сборной, который по итогу стал единственным точным выстрелом двух команд за весь матч.

Однако благодаря результатам в группе Е – Испания деклассировала Словакию со счетам 5:0 и победе Швеции на последних минутах матча над Польшей – сборная Украины получила преимущество по дополнительным показателям и вышла в 1/8 финала Евро-2020 с третьего места.

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