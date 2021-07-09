Фінал Євро-2020: букмекери назвали фаворита

Євро-2020 названі фаворити / УНІАН

Букмекери називають Англію фаворитом фінального матчу Євро-2020. Вирішальний поєдинок відбудеться 11 липня у Лондоні на стадіоні Уемблі.

Протистояння стартує о 22:00 за київським часом.

Букмекери оцінили ймовірність перемоги родоначальників футболу в основний час коефіцієнтом 2,62, нічиєю – 3,00, а на команду Роберто Манчіні можна поставити за 3,00. Підсумковий успіх англійців оцінюється котируванням 1,80, а тріумф їхніх суперників – показником 2,00.

У 21-му столітті Англія та Італія двічі зустрічалися в офіційних матчах, і обидва рази перемогу святкували другі. На Євро-2012 "скуадра адзурра " здолала родоначальників футболу в серії пенальті, а на ЧС-2014 виграла з мінімальним рахунком 1:0.

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Збірна України на Євро-2020-про що раніше повідомляв Главред:

На груповому етапі Євро - 2020 підопічні Шевченка здобули одну перемогу над Північною Македонією (2:1) і програли Нідерландам (2:3) та Австрії (0:1).

Завдяки успішному збігу обставин і перемозі Швеції над Польщею, Україна вийшла в плей-офф.

В 1/8 фіналу наші футболісти в додатковий час обіграли Шведську збірну (2:1).

У чвертьфіналі українці грали з командою Англії і зазнали розгромної поразки – 0:4.