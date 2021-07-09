Финал Евро-2020: букмекеры назвали фаворита

Евро-2020 названы фавориты / Униан

Букмекеры называют Англию фаворитом финального матча Евро-2020. Решающий поединок состоится 11 июля в Лондоне на стадионе Уэмбли.

Противостояние стартует в 22:00 по киевскому времени.

Букмекеры оценили вероятность победы родоначальников футбола в основное время коэффициентом 2,62, ничьей – 3,00, а на команду Роберто Манчини можно поставить за 3,00. Итоговый успех англичан оценивается котировкой 1,80, а триумф их соперников – показателем 2,00.

В 21-м веке Англия и Италия дважды встречались в официальных матчах, и оба раза победу праздновали вторые. На Евро-2012 "скуадра адзурра" одолела родоначальников футбола в серии пенальти, а на ЧМ-2014 выиграла с минимальным счетом 1:0.

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Сборная Украины на Евро-2020 - о чем ранее сообщал Главред:

На групповом этапе Евро-2020 подопечные Шевченко добыли одну победу над Северной Македонией (2:1) и проиграли Нидерландам (2:3) и Австрии (0:1).

Благодаря успешном стечению обстоятельств и победе Швеции над Польшей, Украина вышла в плей-офф.

В 1/8 финала наши футболисты в дополнительное время обыграли шведскую сборную (2:1).

В четвертьфинале украинцы играли с командой Англии и потерпели разгромное поражение – 0:4.