Футболіст збірної Швеції порадував Україну гучною обіцянкою

Йеспер Чельстрем (в центрі) / Getty Images

Після поразки від збірної Австрії (0:1) в третьому турі групового раунду Євро-2020 вихід збірної України в плей-офф чемпіонату Європи 2020 повністю залежить від результатів сьогоднішніх матчів у групах E і F.

Зокрема, в групі Е підопічним Андрія Шевченка потрібно, аби Польща не виграла у Швеції, а Словаччина програла Іспанії або з різницею у два і більше м'ячів, або в один м'яч, але 0:1, 1:2 або 2:3.

Хавбек збірної Швеції Йеспер Чельстрем, який виступає на клубному рівні за познанський Лех, пообіцяв результат, який допоможе Україні продовжити боротьбу в престижному турнірі – "... сильною стороною нинішньої збірної Швеції є її надійна оборона. Вона не дозволяє суперникам занадто часто турбувати нашого воротаря".

Водночас вимагає покращення контроль м'яча. У нас є дуже небезпечний нападник Александар Ісак. Сьогодні ви переконаєтеся в цьому. Мій прогноз? Обіграємо Польщу 2:0", – цитує Чельстрема Sportowe Fakty.

Нагадаємо, що поєдинок збірних Швеції та Польщі розпочнеться сьогодні о 19.00.

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