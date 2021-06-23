Футболист сборной Швеции порадовал Украину громким обещанием

Йеспер Чельстрем (в центре) / Getty Images

После поражения от сборной Австрии (0:1) в третьем туре группового раунда Евро-2020 выход сборной Украины в плей-офф чемпионата Европы 2020 полностью зависит от результатов сегодняшних матчей в группах E и F.

В частности, в группе Е подопечным Андрея Шевченко нужно, чтобы Польша не выиграла у Швеции, а Словакия проиграла Испании либо с разницей в два и больше мячей, либо в один мяч, но 0:1, 1:2 или 2:3.

Хавбек сборной Швеции Йеспер Чельстрем, выступающий на клубном уровне за познаньский Лех, пообещал результат, который поможет Украине продолжить борьбу в престижном турнире – "... сильной стороной нынешней сборной Швеции является ее надежная оборона. Она не позволяет соперникам слишком часто беспокоить нашего вратаря".

"В то же время требует улучшения контроль мяча. У нас есть очень опасный нападающий Александар Исак. Сегодня вы убедитесь в этом. Мой прогноз? Обыграем Польшу 2:0", – цитирует Чельстрема Sportowe Fakty.

Напомним, что поединок сборных Швеции и Польши начнется сегодня в 19.00.

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