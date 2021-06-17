Сборная Украины красиво обыграла Северную Македонию на Евро-2020

Украина обыграла Северную Македонию / Reuters

Сборная Украины в очень нервном матче минимально обыграла Северную Македонию на Евро-2020.

Это первая победа украинцев за семь матчей на чемпионатах Европы.

На 29-й минуте после углового Караваев пяткой переправил мяч на дальнюю штангу, где Ярмоленко, едва доставая, переправил его в сетку - 1:0.

А спустя еще пять минут украинцы удвоили преимущество.

Ярмоленко вывел Яремчука еще на одно "свидание" и в этот раз наш форвард пасовать не стал, а пробил в ближний угол македонских ворот - 2:0.

В целом украинцы действовали более активно и остро в первом тайме, а также и закономерные 2:0 перед второй половиной.

Но во втором тайме все перевернулось с ног на голову. В ворота сборной Украины арбитр поставил пенальти.

Бущан умудрился дотянуться и отбить мяч, который, угодив в перекладину, упал около вратарской. Однако на добивании Северная Македония все же забила в ворота сборной Украины гол.

А за 10 минут до конца уже украинцы получили право на пенальти. Малиновский выполнял штрафной с фланга, а македонский игрок Аврамовский в стенке выставил руку, куда мяч и попал.

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Момент уже заиграли, но через минуту VAR подсказал рефери, который лично побежал смотреть повтор. После пересмотра момента судья указал на "точку". Пенальти подошел бить Малиновский, но не сумел переиграть Димитриевски.

После двух матчей в активе украинцев 3 очка, но пока подопечные Шевченко занимают третье место в группе C из-за худшей разницы забитых-пропущенных с Австрией. Сегодня австрийцы в 22:00 сыграют с Нидерландами.

Отметим, первый матч Нидерланды-Украина завершился со счетом 3:2.

На Евро-2020 украинцы встретятся с Австрией 21 июня.

В 1/8 финала Евро-2020 выходят первые два места каждой группы и четыре лучшие третьи команды из шести.