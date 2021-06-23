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Всё решится сегодня: что нужно Украине для выхода в плей-офф Евро-2020

23 июня 2021, 13:00

Заключительный день группового этапа Евро-2020.

Андрей Шевченко
Шансы Украины на плей-офф Евро-2020 / Reuters

Заключительный тур чемпионата Европы-2020 все еще открыт для неожиданных поворотов. 21 июня сборная Украины проиграла Австрии и сама усложнила себе жизнь, отдав 2 место, а с ним и гарантированную путевку в плей-офф Евро-2020, однако шансы есть.

Вчера все взгляды были направлены на матч Хорватия - Шотландия, ничейный исход которой гарантировал бы нашей сборной выход в плей-офф чемпионата Европы. К сожалению, обошлось не подарков: Хорваты обыграли шотландцев, тем самым гарантировав себе место в 1/8 финала.

Судьба на Евро-2020 теперь в руках других

В группе E сборную Украины устроит два варианта. Первый – поединок между Испанией и Словакией закончится победой любой из команд. Причем словаки должны проиграть либо с разницей в два и больше мячей, либо в один мяч, но 0:1, 1:2 или 2:3. Сенсационное поражение пиренейцев выводит Украину в плей-офф при наиболее благоприятном раскладе.

При этом, в обоих случаях важен результат параллельной игры – ничья или победа Швеции в матче с Польшей. Что примечательно, если шведы победят поляков, скорее всего, они выйдут на сборную Украины в 1/8.

Матчи этой группы начнутся 23 июня в 19:00.

Евро-2020. Группа E / ru.uefa.com

В группе F все куда драматичнее. Для выхода в плей-офф Украине нужна крупная победа Франции над Португалией (с разницей три мяча и более). В таком случае Роналду и компания финиширует третьей, но с разницей мячей -2 уступит Украине.

Есть еще совсем сумасшедший вариант, когда португальцы проиграют, а Венгрия победит Германию с разницей как минимум в 2 гола. Тогда благодаря меньшему количеству желтых/красных карточек мы обойдем Бундестим. При таких условиях разгромная победа венгров тоже подойдет, а вот 3:1 уже нет.

Матчи группы F начнутся 23 июня в 22:00.

Евро-2020. Группа F / ru.uefa.com

Сборная Украины на Евро-2020: результаты

сборная Украины по футболу
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