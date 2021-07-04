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"Гора виявилася неприступною": Шевченко прокоментував "римське фіаско" збірної України

4 липня 2021, 09:27

Україні ще рано замахуватися брати такі гори, як збірна Англії, переконаний головний тренер нашої команди.

Андрій Шевченко
Шевченко прокоментував "римське фіаско" збірної України / Reuters

Збірна України з футболу завершила свій шлях на Євро-2020. Українська команда у чвертьфіналі програла збірній Англії з розгромним рахунком 0:4. "Римське фіаско" української збірної прокоментував головний тренер команди Андрій Шевченко.

"Епізоди зіграли велику роль у грі. Ми не дограли епізоди. На "другому поверсі" у англійців є велика перевага, тому хлопцям було важко. А загалом команда грала у свій футбол, не відмовлялася від своїх принципів. Ми намагалися протистояти, але, думаю, ця гора для нас виявилася неприступною. Напевно, нам ще рано замахуватися брати такі гори", - сказав після матчу Шевченко, його цитує Сьогодні.

Також Шевченко оцінив своє майбутнє у збірній на посаді головного тренера.

"Чи залишуся я на своїй посаді? Спершу ми повернемося в Україну. Потім підіб'ємо підсумки, відзвітуємо про виконану роботу. І вже потім як УАФ, так і я ухвалимо рішення. Є час. Ніхто нікуди не поспішає", - цитує Шевченка Sport.ua.

Нагадаємо, у суботу, 3 липня, збірна України провела матч 1/4 на Чемпіонаті Європи з футболу проти команди Англії. Підопічні Андрія Шевченка програли з розгромним рахунком 0:4 у Римі команді Гарета Саутгейта.

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29 червня збірна України з футболу вперше в історії пробилася до чвертьфіналу чемпіонату Європи. Команда Андрія Шевченка на останніх хвилинах додаткового часу вирвала перемогу над Швецією з рахунком 2:1. За "жовто-синіх" відзначилися Олександр Зінченко та Артем Довбик.

збірна України Андрій Шевченко Евро-2020 збірна України з футболу
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