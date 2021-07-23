Крим повернули Україні: організатори Олімпіади-2020 виправили обурливу помилку з картою

Нова карта на сайті Олімпіади / скріншот

Офіційний сайт Олімпійських ігор-2020 в Токіо, який раніше відрізав від нашої держави окупований РФ Крим, повернув його на місце – тепер на ресурсі правильна карта України

Напередодні на офіційному сайті змагань на мапі світу між материковою територією України і Кримом була така сама лінія, якою позначені кордони між різними державами. Це викликало неабияке обурення в мережі.

В українському МЗС миттєво відреагували і доручили послам у Швейцарії та Японії розібратися в цій ситуації. Незабаром карту на сайті Олімпійських ігор оновили. Зараз на ній українські кордони виглядають так само цілісними, як їх і визнає міжнародна спільнота.

Пізніше в Міжнародному олімпійському комітеті вибачилися за помилку, пояснивши її "прикрою помилкою провайдера".

Олімпіада в Токіо: коротко

Олімпійські ігри стартують в Токіо вже сьогодні. Вони триватимуть до 8 серпня.

Україну на Олімпіаді в Токіо представлять 157 спортсменів у 25 видах спорту.

Нагадаємо, офіційна церемонія відкриття розпочнеться о 14: 00 23 липня.

Раніше українці розкритикували нову форму наших спортсменів на прийдешній Олімпіаді. За словами дизайнерів, форма виготовлена в ніжній палітрі, що символізує надію і віру – в той самий час вболівальники з недовірою сприйняли новий дизайн, розкритикувавши одяг, який, як вони вважають, виглядає як "заробітчани"