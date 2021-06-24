Легенда російського футболу зганьбився в ефірі через прохід збірної України на Євро-2020

Володимир Бистров в пориві великоімперського хвастощів заздалегідь відправив збірну України з турніру ЧЄ-2020, але поквапився і з розмаху сів у калюжу.
Дворазовий чемпіон Росії у складі петербурзького Зеніту (2010, 2011/12), бронзовий призер чемпіонату Європи 2008 року і головний тренер юнацької збірної Росії Володимир Бистров достроково відправив збірну України з Євро-2020 після поразки від Австрії. Свою заяву він зробив в ефірі МатчТВ.
"Україна поїхала додому. А крику скільки було: форма, Крим намалювали... Нічого не допомогло. Треба було просто поменше шуміти, а побільше займатися справою, футбольною справою", – заявив він .
Тим самим Бистров поставив себе в незручне становище, коли завдяки перемогам Іспанії та Швеції збірна України вийшла в наступний етап чемпіонату Європи-2020.
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Нагадаємо, раніше відомий актор і співак Михайло Боярський, який раніше пообіцяв з'їсти свій капелюх у разі перемоги Росії на чемпіонаті Європи-2020, порівняв збірні Росії та України після матчів 1-го туру групового етапу чемпіонату Європи.
"Україна набагато сильніша за Росію! Вони приголомшливо грали з Нідерландами. Матч був диво! Я позаздрив, як грала Україна! Відмінно! Якби ми грали з Україною, то продули б неодмінно", - сказав Боярський