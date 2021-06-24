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Легенда российского футбола опозорился в эфире из-за прохода сборной Украины на Евро-2020

24 июня 2021, 12:57
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Владимир Быстров в порыве великоимперского бахвальства заранее отправил сборную Украины с турнира ЧЕ-2020, но поторопился и с размаху сел в лужу.

Футбол
Владимир Быстров / Матч ТВ

Двукратный чемпион России в составе петербургского Зенита (2010, 2011/12), бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года и главный тренер юношеской сборной России Владимир Быстров досрочно отправил сборную Украины с Евро-2020 после поражения от Австрии. Свое заявление он сделал в эфире МатчТВ.

"Украина поехала домой. А крику сколько было: форма, Крым нарисовали... Ничего не помогло. Надо было просто поменьше шуметь, а побольше заниматься делом, футбольным делом", – заявил он .

Тем самым Быстров поставил себя в неловкое положение, когда благодаря победам Испании и Швеции сборная Украины вышла в следующий этап чемпионата Европы-2020ю

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Напомним, ранее известный актер и певец Михаил Боярский, ранее пообещавший съесть свою шляпу в случае победы России на чемпионате Европы-2020, сравнил сборные России и Украины после матчей 1-го тура группового этапа чемпионата Европы.

"Украина гораздо сильнее России! Они потрясающе играли с Нидерландами. Матч был чудо! Я позавидовал, как играла Украины! Отлично! Если бы мы играли с Украиной, то продули бы непременно", – сказал Боярский

сборная Украины Евро-2020 сборная РФ
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