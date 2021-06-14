Актер Михаил Боярский высмеял сборную России и похвалил Украину

Боярский заявил, что сборная Украины намного сильнее России / Андрай Павелко. Facebook

Известный актер Михаил Боярский, ранее пообещавший съесть свою шляпу в случае победы России на чемпионате Европы-2020, сравнил сборные России и Украины после матчей 1-го тура группового этапа чемпионата Европы.

"Украина гораздо сильнее России! Они потрясающе играли с Нидерландами. Матч был чудо! Я позавидовал, как играла Украины! Отлично! Если бы мы играли с Украиной, то продули бы непременно", – сказал Боярский в разговоре с "СЭ".

Сборная Украины, напомним, с минимальным счетом уступила сборной Нидерландов (2:3) в первом туре группового этапа Евро-2020, тогда как российская команда "беззубо" проиграла Бельгии – 0:3. В России, к слову, уже успели объявить о "заговоре" против их сборной и позвали на помощь ФСБ.

Календарь матчей сборной Украины на Евро-2020

Следующий матч сборная Украины проведет 17 июня со сборной Северной Македонии. Матч пройдет в Бухаресте и начнется в 16.00 по Киеву. Заключительной встречей группы C для команды Андрея Шевченко станет игра со сборной Австрии 21 июня.

В 1/8 финала Евро-2020 выходят первые два места каждой группы и четыре лучшие третьи команды из шести.