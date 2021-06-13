В России объявили о "заговоре" против сборной на матче с Бельгией и позвали на помощь ФСБ

Сборная России разгромно проиграла команде Бельгии в Санкт-Петербурге со счетом 3:0 / @UEFA

Сборная России по футболу не могла так "продуть" национальной команде Бельгии на матче Евро-2020. Поэтому, скорее всего, игроков либо чем-то "напоили", "облучили", или же им, дескать, "что-то подмешали в еду". Во избежание подобных инцидентов, в команде должны появиться сотрудники ФСБ. Об этом заявил глава партии Коммунисты России Сергей Малинкович.

В комментарии sport24.ru он рассказал о том, что игроки российской сборной подвели свою страну, разгромно проиграв Бельгии в День России. По его мнению, поражение может быть обусловлено факторами, которые не связаны со спортом.

"Сборную России перед матчем с Бельгией могли чем-то напоить, облучить, подмешать что-то в еду. Мы не знаем, в какой состоянии они выходили на поле. Тренер ведь не идиот, он не хочет терять свое место. И, я уверен, с ним наверняка была проведена беседа на самом высоком уровне. Но так продуть…", - считает Малинкович.Читайте такжеСборная Украины под флагом России: на Евро-2020 случился скандал на польском ТВ

Российский политик полагает, что во избежание подобных прецедентов нужно, как в Советском Союзе, чтобы с командой ездили сотрудники ФСБ, или даже находились в составе команды.

"На мой взгляд, нужно восстановить советскую традицию — на каждый матч с командой должны ездить пять сотрудников ФСБ. Лучше всего, чтобы чекисты были внедрены в состав команды, и никто не знал, кто он на самом деле. Короче, в сборной должен быть человек, ответственный за морально-политическую обстановку", - подчеркнул Сергей Малинкович.

Поражение России от Бельгии

Сборная России по футболу в стартовом матче Евро-2020 потерпела разгромное поражение от национальной команды Бельгии со счетом 0:3. Абсолютно уверенную победу бельгийцам обеспечил дубль форварда Интера Ромелу Лукаку и гол защитника дортмундской Боруссии Тома Менье.

Примечательно, что российская сборная проиграла 12 июня – в День России, причем играя дома в Санкт-Петербурге на стадионе Газпром-Арена. Номинально хозяевами поля значилась сборная Бельгии.