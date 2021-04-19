Лігу чемпіонів і Лігу Європи заморозили через Суперліги - журналіст

В УЄФА вкрай сильно перейнялися тим, що гранди європейського футболу (від Барселони до Арсеналу) створили власний турнір - так звану Суперлігу.
Розіграші Ліги чемпіонів і Ліги Європи сезону 2020/2021 року були тимчасово припинені через створення нового турніру - европейської Суперлігі. Про це написав авторитетний журналіст Ніколо Скіра на своїй сторінці в Facebook Twitter. У своєму наступному пості Скіра також повідомив, що УЄФА готовий застосувати суворі покарання до клубів, які вступили в Суперлігу.
За його даними, 19 квітня відбудеться екстрене засідання виконавчого комітету УЄФА в Монтре (Швейцарія). СКІРА пише, що також існує ймовірність того, що клуби, які вступили в Суперлігу, можуть бути виключені з поточного розіграшу єврокубків.
"Гряде тотальна війна", - підсумував він.
За інформацією СКІРИ, 12 клубів-засновників європейської Суперліги отримають 3,5 мільярда євро.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося:
- Шість клубів з Англії (Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті, Челсі, Арсенал, Ліверпуль, Тоттенхем), три з Іспанії (Реал Мадрид, Барселона, Атлетіко) і три з Італії (Ювентус, Мілан, Інтер) поставили підписи під документом, що стверджує створення так званої Суперліги.
- Як йдеться в офіційній заяві, найближчим часом до Ліги приєднаються ще три клуби.