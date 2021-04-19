Лігу чемпіонів і Лігу Європи заморозили через Суперліги - журналіст

Ліга Чемпіонів / Reuters

Розіграші Ліги чемпіонів і Ліги Європи сезону 2020/2021 року були тимчасово припинені через створення нового турніру - европейської Суперлігі. Про це написав авторитетний журналіст Ніколо Скіра на своїй сторінці в Facebook Twitter. У своєму наступному пості Скіра також повідомив, що УЄФА готовий застосувати суворі покарання до клубів, які вступили в Суперлігу.

За його даними, 19 квітня відбудеться екстрене засідання виконавчого комітету УЄФА в Монтре (Швейцарія). СКІРА пише, що також існує ймовірність того, що клуби, які вступили в Суперлігу, можуть бути виключені з поточного розіграшу єврокубків.

"Гряде тотальна війна", - підсумував він.

За інформацією СКІРИ, 12 клубів-засновників європейської Суперліги отримають 3,5 мільярда євро.

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