Лигу Чемпионов и Лигу Европы заморозили из-за Суперлиги - журналист

Лига Чемпионов / Reuters

Розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона 2020/2021 года были временно приостановлены из-за создания нового турнира ‒ европейской Суперлиги. Об этом написал авторитетный журналист Николо Скира на своей странице в Twitter. В своем следующем посте Скира также сообщил, что УЕФА готов применить суровые наказания к клубам, которые вступили в Суперлигу.

По его данным, 19 апреля состоится экстренное заседание исполнительного комитета УЕФА в Монтре (Швейцария). Скира пишет, что также существует вероятность того, что клубы, которые вступили в Суперлигу, могут быть исключены из текущего розыгрыша еврокубков.

"Грядет тотальная война", - подытожил он.

По информации Скиры, 12 клубов-основателей европейской Суперлиги получат 3,5 миллиарда евро.

Читайте такжеЛига Чемпионов: Манчестер Сити обыграл Боруссию Д, а Реал прошел Ливерпуль

Напомним, ранее сообщалось: