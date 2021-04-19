Лигу Чемпионов и Лигу Европы заморозили из-за Суперлиги - журналист

В УЕФА крайне сильно озаботились тем, что гранды европейского футбола (от Барселоны до Арсенала) создали собственный турнир - так называемую Суперлигу.
Розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона 2020/2021 года были временно приостановлены из-за создания нового турнира ‒ европейской Суперлиги. Об этом написал авторитетный журналист Николо Скира на своей странице в Twitter. В своем следующем посте Скира также сообщил, что УЕФА готов применить суровые наказания к клубам, которые вступили в Суперлигу.
По его данным, 19 апреля состоится экстренное заседание исполнительного комитета УЕФА в Монтре (Швейцария). Скира пишет, что также существует вероятность того, что клубы, которые вступили в Суперлигу, могут быть исключены из текущего розыгрыша еврокубков.
"Грядет тотальная война", - подытожил он.
По информации Скиры, 12 клубов-основателей европейской Суперлиги получат 3,5 миллиарда евро.
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Напомним, ранее сообщалось:
- Шесть клубов из Англии (Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Челси, Арсенал, Ливерпуль, Тоттенхэм), три из Испании (Реал Мадрид, Барселона, Атлетико) и три из Италии (Ювентус, Милан, Интер) поставили подписи под документом, утверждающим создание так называемой Суперлиги.
- Как говорится в официальном заявлении, в ближайшее время к лиге присоединятся еще три клуба.