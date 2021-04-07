ПСЖ "перестрелял" Баварию, а Челси обыграл Порту - Лига Чемпионов

Бавария - ПСЖ

Шалун-жребий повторил прошлогоднюю пару финалистов Лиги Чемпионов уже в 1/4 финала. Бавария сошлась против недавно сменившего главного тренера клуба Пари Сен-Жермен.

И парижанам удалось мгновенно открыть счет. На 3-й минуте Набрал ход по центру Неймар. После чего быстро отпасовал он правее в чужую штрафную на Мбаппе. Тот такие моменты не упускает. Удар - и Нойер не спасает. 1:0

Бавария ответила. На 21-й минуте Павар пробил по воротам от правого угла штрафной ПСЖ - прямиком под ближнюю от себя стойку. Но вратарь Кейлор Навас каким-то неимоверным усилием дотянулся и кончиками пальцев отбил мяч за лицевую линию.

А через семь минут Неймар вывернул от правого фланга филигранный заброс метров на 30 на Маркиньоса (почему-то забытого игроками Баварии). Тот спокойно принял мяч и ударил без шансов для Нойера (правда, получив при этом травму). 2:0

К чести немцев, они смогли собраться и один гол отыграли еще до перерыва. Павар навесил с угла, после чего Шупо-Мотинг красивым ударом подрезал мяч под правую от себя штангу метров с тринадцати метров - 2:1.

После перерыва веселье продолжилось. На 60-й минуте Киммих ювелирно навесил в центр штрафной ПСЖ. И Мюллер высоко-высоко подпрыгнул и кивком головы ударил - 2:2.

Но дальше в бой вступила главная ударная сила ПСЖ - Киллиан Мбаппе. Именно они принял мяч слева в штрафной, раскачал Боатенга и пробил тому между ног - 2:3.

Порту - Челси

Параллельный матч был куда как беднее на опасные моменты. Челси был хорош в первые десять минут. Потом Порту перехватил инициативу и давил.

Отавио с левого угла поля закручивал под перекладину и чуть не перехитрил Менди. Эдуард выбил снаряд, а сам влетел в сетку. Сануси метров с восьми добивал почти в пустые ворота, но мяч улетел выше.

Счет, тем не менее, открыли все равно англичане. На 32-й минуте прошел хороший пас на ход от Жоржиньо на Маунта. Сануси выдернулся навстречу и не успел перехватить. Маунт обработал мяч пяткой и с правого края штрафной прошил Марчесина в дальний нижний угол - 0:1.

После перерыва Луис Диас отлично бил с правой в правую же "шестерку" ворот Челси, но мяч предательски пролетел рядом со стойкой.

На 60-й минуте англичане упустили отличный шанс удвоить счет. Вернер был первым на подборе мяча и с левого угла вратарской покатил мимо вратаря в центр на Хаверца. Тот уже опередил защитника и в подкате замыкал, но ухитрился не попасть в ворота.

Под самый занавес матча Корона решил остановить мяч у своей штрафной, но фактически сбросил его на ногу Чилуэллу. Тот рванул один на один с Марчесином, уложил вратаря и спокойно забил в пустые ворота - 0:2.