УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Спорт

ПСЖ "перестрелял" Баварию, а Челси обыграл Порту - Лига Чемпионов

7 апреля 2021, 23:55

Пари Сен-Жермен в зрелищном матче с кучей голов победил мюнхенскую Баварию, а лондонский Челси на классе в гостях одолел португальский Порту.

  • Бавария - ПСЖ, Порту - Челси
    Бавария - ПСЖ, Порту - Челси Reuters
  • Бавария - ПСЖ, Порту - Челси
    Бавария - ПСЖ, Порту - Челси Reuters
  • Бавария - ПСЖ, Порту - Челси
    Бавария - ПСЖ, Порту - Челси Reuters
  • Бавария - ПСЖ, Порту - Челси
    Бавария - ПСЖ, Порту - Челси Reuters
  • Бавария - ПСЖ, Порту - Челси
    Бавария - ПСЖ, Порту - Челси Reuters
  • Бавария - ПСЖ, Порту - Челси
    Бавария - ПСЖ, Порту - Челси Reuters
  • Бавария - ПСЖ, Порту - Челси
    Бавария - ПСЖ, Порту - Челси Reuters
  • Бавария - ПСЖ, Порту - Челси
    Бавария - ПСЖ, Порту - Челси Reuters
  • Бавария - ПСЖ, Порту - Челси
    Бавария - ПСЖ, Порту - Челси Reuters
  • Бавария - ПСЖ, Порту - Челси
    Бавария - ПСЖ, Порту - Челси Reuters

Бавария - ПСЖ

Шалун-жребий повторил прошлогоднюю пару финалистов Лиги Чемпионов уже в 1/4 финала. Бавария сошлась против недавно сменившего главного тренера клуба Пари Сен-Жермен.

И парижанам удалось мгновенно открыть счет. На 3-й минуте Набрал ход по центру Неймар. После чего быстро отпасовал он правее в чужую штрафную на Мбаппе. Тот такие моменты не упускает. Удар - и Нойер не спасает. 1:0

Бавария ответила. На 21-й минуте Павар пробил по воротам от правого угла штрафной ПСЖ - прямиком под ближнюю от себя стойку. Но вратарь Кейлор Навас каким-то неимоверным усилием дотянулся и кончиками пальцев отбил мяч за лицевую линию.

А через семь минут Неймар вывернул от правого фланга филигранный заброс метров на 30 на Маркиньоса (почему-то забытого игроками Баварии). Тот спокойно принял мяч и ударил без шансов для Нойера (правда, получив при этом травму). 2:0

К чести немцев, они смогли собраться и один гол отыграли еще до перерыва. Павар навесил с угла, после чего Шупо-Мотинг красивым ударом подрезал мяч под правую от себя штангу метров с тринадцати метров - 2:1.

После перерыва веселье продолжилось. На 60-й минуте Киммих ювелирно навесил в центр штрафной ПСЖ. И Мюллер высоко-высоко подпрыгнул и кивком головы ударил - 2:2.

Но дальше в бой вступила главная ударная сила ПСЖ - Киллиан Мбаппе. Именно они принял мяч слева в штрафной, раскачал Боатенга и пробил тому между ног - 2:3.

Порту - Челси

Параллельный матч был куда как беднее на опасные моменты. Челси был хорош в первые десять минут. Потом Порту перехватил инициативу и давил.

Отавио с левого угла поля закручивал под перекладину и чуть не перехитрил Менди. Эдуард выбил снаряд, а сам влетел в сетку. Сануси метров с восьми добивал почти в пустые ворота, но мяч улетел выше.

Счет, тем не менее, открыли все равно англичане. На 32-й минуте прошел хороший пас на ход от Жоржиньо на Маунта. Сануси выдернулся навстречу и не успел перехватить. Маунт обработал мяч пяткой и с правого края штрафной прошил Марчесина в дальний нижний угол - 0:1.

После перерыва Луис Диас отлично бил с правой в правую же "шестерку" ворот Челси, но мяч предательски пролетел рядом со стойкой.

На 60-й минуте англичане упустили отличный шанс удвоить счет. Вернер был первым на подборе мяча и с левого угла вратарской покатил мимо вратаря в центр на Хаверца. Тот уже опередил защитника и в подкате замыкал, но ухитрился не попасть в ворота.

Под самый занавес матча Корона решил остановить мяч у своей штрафной, но фактически сбросил его на ногу Чилуэллу. Тот рванул один на один с Марчесином, уложил вратаря и спокойно забил в пустые ворота - 0:2.

футбол Бавария Челси Порту Пари Сен-Жермен
Сейчас вы просматриваете новость «ПСЖ "перестрелял" Баварию, а Челси обыграл Порту - Лига Чемпионов». Другие новости спорта читайте в разделе «Спорт». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Появились первые кадры с шоу "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим"Появились первые кадры с шоу "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" Рак: шесть признаков того, что опухоль распространилась на костиРак: шесть признаков того, что опухоль распространилась на кости Гороскоп всех знаков Зодиака на сегодня: рабочий успех и продвижениеГороскоп всех знаков Зодиака на сегодня: рабочий успех и продвижение Оккупанты Крыма собрались судить Порошенко и Кравчука за блокаду водыОккупанты Крыма собрались судить Порошенко и Кравчука за блокаду воды Что обозначает Лазарева суббота и что делать в этот праздникЧто обозначает Лазарева суббота и что делать в этот праздник

Последние новости

10:24
Мокрый снег и заморозки: синоптик уточнила прогноз погоды на выходные
10:14
В США оценили отвод войск РФ от границ Украины и поставили условие Москве Видео
10:12
Путин не может выбрать между Украиной и Беларусью мнение
09:45
"Передозировка боярышником": Тилль Линдеман перепел советскую песню про войну Видео
09:40
Гороскоп всех знаков Зодиака на сегодня: прорыв и любовные неудачи Видео
Реклама
09:27
Семечки подсолнуха: в чем польза для организма Видео
09:19
Новая партия вакцины AstraZeneca прибыла в Украину: кому "светит" прививка Видео
09:14
У Зеленского прокомментировали предложение Путина насчет встречи Видео
09:06
Дизель по 30 и газ по 20: чем грозит дефицит топлива в Украине
09:05
Опасные симптомы для мужчин: какие сигналы тела нельзя игнорировать Видео
09:05
В ОП подловили Путина на важной оговорке насчет переговоров с "ЛДНР" Видео
09:03
Карантин в Украине могут продлить после 30 июня - министр Видео
09:01
Волкер объяснил, почему Зеленский не выполняет требование России по Донбассу Видео
08:48
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: неожиданности и запрет на перемены Видео
08:38
Молчание недоимператора: почему Путин "забыл" об Украине мнение
08:18
Число больных коронавирусом в Украине пересекло "красную линию"
07:50
В Госдепе сделали заявление о летальном оружии для Украины Видео
07:44
Дипломат раскрыл планы Путина по встрече с Зеленским на Донбассе Видео
07:14
Ведущая 1+1 без лифчика показала грудь на потрясающих фото
07:09
В РФ заявили о новой "холодной войне" с США Видео
Реклама
06:56
Россия решила выжидать момент для нападения на Украину мнение
06:42
Генпрокурор Венедиктова намекнула, что кума Путина могут посадить Видео
06:30
Изнурительные магнитные бури с 23 апреля 2021: сколько продлятся и что делать Видео
06:01
Политолог объяснил, почему опасны прямые переговоры Зеленского с Путиным Видео
05:28
Ученые продукты, которые провоцируют раннюю смерть Видео
05:02
Военный эксперт оценил худший сценарий агрессии армии РФ против Украины Видео
04:25
Исследователи отыскали еще один способ продления жизни
03:50
Зеленский готов ехать в Донецк или Луганск на встречу с Путиным – Кравчук Видео
03:09
Путин приготовил для Зеленского ловушку с переговорами по Донбассу - эксперт Видео
02:15
Ани Лорак засветила огромную грудь в дерзком вырезе наряда
00:53
Эксперт рассказал, кто надоумил Зеленского пригласить Путина на личную встречу Видео
00:19
Ученые нашли два новых пути распространения коронавируса Видео
22 апреля, четверг
23:58
В Белом доме раскрыли планы Байдена о новых санкциях против РФ Видео
23:34
На Вербное воскресенье в Украине резко изменится погода Видео
23:30
7 ненужных Windows-программ, которые стоит удалить прямо сейчас
23:24
Как должна выглядеть вагина: семь типов Видео
23:00
В Канаде заявили о мощнейшей угрозе для Европы из-за действий России Видео
22:56
Тайский массаж: кому противопоказана процедура Видео
22:48
Тищенко прокомментировал скандальный праздник для жены в отеле Видео
22:44
Меню на Лазареву субботу: вкусные рецепты Видео
Реклама
22:41
Врач назвала самое опасное мясо для шашлыка Видео
22:36
Можно ли хрустеть суставами: врачи дали ответ Видео
21:58
Главари "ЛДНР" после заявления Путина захотели встретиться с Зеленским Видео
21:31
Степанов обратился к украинцам из-за карантина на Пасху Видео
21:17
Тай-чи: похудение и другие преимущества для здоровья Видео
20:59
Увеличивает риск в три раза: эта привычка "помогает" Альцгеймеру Видео
20:58
В Офисе президента резко ответили Лукашенко на обвинения в адрес Зеленского Видео
20:31
В Украине обвинили Россию за лживые заявления о "всеобщей мобилизации" Видео
20:25
The Last of Us: Part II подорожала в украинском PS Store до 1999 грн Видео
20:19
Эксперт объяснил, почему получить субсидию стало гораздо сложнее Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять