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Реал разбил Ливерпуль, а МанСити дожал Боруссию - Лига Чемпионов

6 апреля 2021, 23:54

Матчи 1/4 финала Лиги Чемпионов прошли как положено - напряженно, зрелищно и с большим количеством забитых голов. Триумфовали хозяева в этот раз.

  • Манчестер Сити - Боруссия Д
    Манчестер Сити - Боруссия Д Reuters
  • Манчестер Сити - Боруссия Д
    Манчестер Сити - Боруссия Д Reuters
  • Манчестер Сити - Боруссия Д
    Манчестер Сити - Боруссия Д Reuters
  • Манчестер Сити - Боруссия Д
    Манчестер Сити - Боруссия Д Reuters
  • Реал Мадрид - Ливерпуль
    Реал Мадрид - Ливерпуль Reuters
  • Реал Мадрид - Ливерпуль
    Реал Мадрид - Ливерпуль Reuters
  • Реал Мадрид - Ливерпуль
    Реал Мадрид - Ливерпуль Reuters
  • Реал Мадрид - Ливерпуль
    Реал Мадрид - Ливерпуль Reuters
  • Реал Мадрид - Ливерпуль
    Реал Мадрид - Ливерпуль Reuters

Реал Мадрид - Ливерпуль

Уже на стадии четвертьфинала жребий свел настоящих титанов европейского футбола - мадридский Реал и английский Ливерпуль. Оба клуба проводят очень тяжелые сезоны в своих чемпионатах и перманентно испытывают проблемы то с игрой, то с травмами.

На правах хозяев испанцы ринулись в атаку и первые минут двадцать англичане толком даже не успевали передохнуть. На 18-й минуте Винисиус набрал скорость, обыгрался с Бенземой и потом пытался опередить защитника с разгульной фамилией Кабак уже в штрафной. Но тот хладнокровно спас команду от гола.

Но на 27-й минуте Реал своего добился. Тони Кроос со своей половины поля выдал шикарнейший заброс на рывок Винисиусу. Защитники проспали пас. Бразилец принял мяч грудью, а вторым касанием пробил мимо соотечественника Алиссона - 1:0

На 36-й минуте снова Кроос отлично подал. Трент-Арнольд пытался прервать подачу, скинул мяч назад головой, но его подхватил Марко Асенсио. Взял да и перекинул издевательски мяч через Алиссона - 2:0.

После перерыва Ливерпуль один гол отквитал. На 51-й минуте Вейналдум рванулся вперед и откинул мяч левее на Жоту. Португалец крутанулся и пробил от входа в штрафную. Модрич пошел в подкат, чтобы заблокировать удар, но от его мяч аккуратно отскочил к Салаху. Тот вколотил его в ворота - 2:1.

Реал все равно не успокоился. Никто из игроков Ливерпуля не помешал принять мяч Модричу и откатить его на Винисиуса в центр штрафной. Бразилец из-под Филлипса ударил в касание. Алиссон не спас - 3:1.

Манчестер Сити - Боруссия Дортмунд

Подопечные Пепа Гвардиолы из МанСити, которые практически гарантировано возьмут чемпионство в Англии в этом сезоне, схлестнулись с Боруссией из Дортмунда и ее главной звездой - безжалостным юным голеадором Эрлингом Холандом.

Интересно, что хозяева играли в начале матча довольно аккуратно и четко прерывая все атакующие потуги немцев. И на 19-й минуте взяли и открыли счет.

Эмре Джан ошибся и отдал пас ближайшему сопернику - Рияду Марезу. Тот моментально отдал передачу на Кевина де Брейне, который протащил мяч до чужой штрафной. И откатил на того же Мареза. Тот остановил мяч и вернул его Де Брюйне. Бельгиец с размаху заколотил мяч в ближний угол ворот Боруссии - 1:0.

Уже под самый занавес матча Холланд все-таки сказал свое веское слово. На 84-й минуте он получил мяч у штрафной МанСити и в касание в падении забросил его на Марко Ройса. Тот быстро прошел вперед и пробил мимо Эдерсона - 1:1

Но англичане таки вырвали победу. Гюндоган принял мяч у штрафной и отпасовал чуть назад на Фодена. Тот безукоризненно пробил в дальний угол - 2:1

футбол Лига чемпионов Ливерпуль Реал Мадрид Боруссия Д
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