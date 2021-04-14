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Лига Чемпионов: Манчестер Сити обыграл Боруссию Д, а Реал прошел Ливерпуль

14 апреля 2021, 23:55

Вечером 14 апреля окончательно стало ясно, какие команды будут играть в полуфинале Лиги Чемпионов. Реал Мадрид и Манчестер Сити - в их числе.

  • Ливерпуль - Реал
    Ливерпуль - Реал Reuters
  • Ливерпуль - Реал
    Ливерпуль - Реал Reuters
  • Ливерпуль - Реал
    Ливерпуль - Реал Reuters
  • Ливерпуль - Реал
    Ливерпуль - Реал Reuters
  • Ливерпуль - Реал
    Ливерпуль - Реал Reuters
  • Манчестер Сити - Боруссия Дортмунд,
    Манчестер Сити - Боруссия Дортмунд, Reuters
  • Манчестер Сити - Боруссия Дортмунд,
    Манчестер Сити - Боруссия Дортмунд, Reuters
  • Манчестер Сити - Боруссия Дортмунд,
    Манчестер Сити - Боруссия Дортмунд, Reuters
  • Манчестер Сити - Боруссия Дортмунд,
    Манчестер Сити - Боруссия Дортмунд, Reuters
  • Манчестер Сити - Боруссия Дортмунд,
    Манчестер Сити - Боруссия Дортмунд, Reuters

Боруссия Д - Манчестер Сити

После первого матча, в котором минимальную победу одержали подопечные Пепа Гвардиолы, немцам из Боруссии нужно было кровь из носу идти вперед и забивать. И у них это получилось еще в самом начале матча.

На 15-й минуте Холанд получил мяч на левом краю чужой штрафной, ушел чуть в сторону, затем сдал назад и ушел в центр. Мяч после рикошета отскочил на Беллингема. Тот красивым ударом направил снаряд в правую от себя девятку. Эдерсон мяча коснулся, но от гола не спас - 1:0.
МанСити ответил через десять минут. Де Брейне получил мяч в чужой штрафной после потери в исполнении Морея. Затем бельгиец пробил в ближний угол, но попал в перекладину.

На 38-й минуте украинец Зинченко заработал угловой на левом фланге. Де Брейне навесил на дальнюю штангу, откуда быстро прошла скидка на вратарскую, откуда Александр головой пробил под перекладину, но Хитц надежно забрал мяч в руки.

Счет переменился уже после перерыва.

На 52-й минуте Фоден с левого фланга подал в центр штрафной на Джана, который коснулся мяча головой, а от нее снаряд отскочил точно в руку. После долгого совещания с ассистентами и использования VAR, судья назначил пенальти, который реализовал Рияд Марез - 1:1.

На 75-й минуте гости разыграли угловой. Быстрый пас назад на Фодена, который с правого угла из-за штрафной пробил в ближний угол. Хитц откровенно прозевал момент и лишь слегка коснулся мяча - 1:2.

Манчестер Сити выходит в полуфинал.

Ливерпуль - Реал Мадрид

После того, как испанцы неожиданно и с треском обыграли англичан в первом матче, стало понятно, что отступать команде Юргена Клоппа некуда. Нужно атаковать и отыгрывать отрыв в два гола.

Буквально на 3-й минуте Кабак отдал длинный пас на Садио Мане. Тот принял мяч мягко у чужой штрафной и скинул мяч на Салаха в штрафную. Египтянин в касание ударил - но вратарь Реала Куртуа ногой парировал мяч.

На 11-й минуте бельгиец совершил еще более мощный сейв. Салах разогнался на правом фланге, подключил Фирмино, а бразилец откатил мяч левее на Милнера. Тот метров с двадцати пяти пробил под перекладину, но дылда-Куртуа в эффектном прыжке мяч вытащил.

Реал ответил - и мощно. Карим Бензема вовремя подкараулил ошибку защитника, отобрал у него мяч. Далее француз добежал до штрафной и пробил с рикошетом от ноги турка в ближнюю штангу.

На 41-й минуте длинной передачей Вейналдум нашел Мане у чужой штрафной, тот отпасовал в центр Салаху. В спешке египтянин пробил мимо ворот.

Во втором тайме Ливерпулю так и не удалось забить ни одного гола. Реал выходит в полуфинал.

футбол Лига чемпионов Ливерпуль Реал Мадрид Манчестер Сити Боруссия Д
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