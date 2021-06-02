УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Спорт

Луческу продовжив контракт з Динамо: стали відомі терміни

2 червня 2021, 13:51

Президент клубу Ігор Суркіс і висловив упевненість в тому, що Мірча Луческу допоможе киянам стати ще і ще сильніше вже найближчим часом.

Луческу
Мірча Луческу / УНІАН

Мірча Луческу продовжив в якості головного тренера контракт з футбольним клубом "Динамо" (Київ). Про це повідомляють представники прес-служби клубу.

Нова угода з 75-річним фахівцем розрахована до кінця сезону 2022/2023 року.

"Ми повністю довіряємо містеру та його стратегії розвитку", - сказав він. - Мірча Луческу не тільки тренер-переможець, він - фахівець, який розвиває молодих гравців і допомагає нашому клубу робити впевнений крок у майбутнє. Ми не сумніваємося, що зробили правильний вибір, і це рішення піде на користь "Динамо"", ‒ сказав президент клубу і висловив упевненість в тому, що Луческу допоможе киянам стати сильнішими.

читайте також"Не вийде з Луческу - доведеться поміняти всіх вас": Суркіс звернувся до гравців Динамо

Нагадаємо, раніше повідомлялося:

Луческу став головним тренером "Динамо" в липні 2020 року. За сезон-2020/21 румунський фахівець привів клуб до перемог в українській Прем'єр-лізі, Кубку та Суперкубку України.

За свою тренерську кар'єру Луческу, зокрема, працював у донецькому " Шахтарі "(з 2004 по 2016 рік), санкт-Петербурзькому" зеніті " (сезон-2016/17) і збірній Туреччини (2017-2019). З "Шахтарем" Луческу вісім разів ставав чемпіоном України, шість разів ‒ володарем Кубка України, в 2009 році виграв Кубок УЄФА. З "Зенітом" Луческу завоював Суперкубок Росії.

Ліга чемпіонів Мірча Луческу новини Динамо Київ новини України
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Високий тиск: чотири фізичні ознаки, які говорять про критичний станВисокий тиск: чотири фізичні ознаки, які говорять про критичний стан Гороскоп на 2 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: грошовий прокол та заборонені покупкиГороскоп на 2 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: грошовий прокол та заборонені покупки Одруження наосліп 2021: В'ячеслав Узєлков вперше після розлучення покаже нову нареченуОдруження наосліп 2021: В'ячеслав Узєлков вперше після розлучення покаже нову наречену Народ вимагає крові: як Зеленському піти на другий термінНарод вимагає крові: як Зеленському піти на другий термін 31 травня - свято блондинок: прикмети і привітання з Днем білявок31 травня - свято блондинок: прикмети і привітання з Днем білявок

Останні новини

12:04

Сині носи порожевіють: в Україну мчить потепління

11:59

Помер зірка серіалу Папік, знаменитий український актор Шептекіта Валерій

11:54

"Захоплення" борту Ryanair: Рада висунула жорстку вимогу режиму Лукашенка Відео

11:38

Платні дороги в Україні матимуть безкоштовну альтернативу – Тимошенко

11:16

У Рівному розбірки депутатів закінчилися масовою бійкою прямо в ході сесії Відео

Реклама
11:13

Ріанна безсоромно посвітила грудьми для знаменитого глянцю

10:50

"Червона ганчірка для Путіна": посол розкрив, чому у ФРН не підтримують поривання України в НАТО

10:44

Потап презентував mood-відео пісні Екзорцизм з нового альбому Відео

10:32

Посол України звинуватив Берлін в "опортунізмі" і попросив більше зброї Відео

10:13

Масштабну пожежу влаштував палій авто в Херсоні Відео

09:54

Підпал вагітну подругу: спливли несподівані деталі смертельної драми в Кривому Розі Відео

09:51

3 червня: свято святої Єлени, прикмети і що не можна робити

09:48

Римма Зюбіна жорстко "наїхала" на Укрзалізницю через "аромат" у вагоні Відео

09:10

Лукашенко сам собі виніс смертний вирок – астролог

09:03

У ФРН поставили умову щодо транзиту російського газу через Україну Відео

08:53

Гороскоп на 3 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: інтимний успіх та відмова від м'яса та риби Відео

08:27

"Печерне російське хамство": соратник Порошенка посварився з Добкіним у прямому ефірі Відео

08:25

У МОЗ розповіли про зростання кількості нових заражень коронавірусом за добу Відео

08:04

Капітуляція Москви: договір про транзит газу до Європи через Україну залишиться в силі Погляд

07:58

Підстава в чаті: Протасевич розповів, хто його "здав" перед затриманням Відео

Реклама
07:45

Чому спекотна погода стомлює: названо три причини Відео

07:25

Вакцина безсила: у ВООЗ спрогнозували атаку штамів-мутантів COVID-19 Відео

07:08

Путін і Байден на зустрічі 16 червня домовляться про три пункти – астролог

07:06

Ягоди асаї: поліпшення травлення, тиску та інші переваги Відео

06:57

Літо запізнилося: синоптик попередила про швидкі заморозки замість спеки в Україні Відео

06:34

Провальний кейс: як з Шарія ліплять "опозиціонера в екзилі" Погляд

06:30

Свята в червні 2021: як Україна відзначає День Конституції 2021 Відео

06:03

Модне фарбування волосся на літо 2021: теплий блонд у стилі 60-х і французький мокко Фото Відео

05:45

Експерт пояснив, чому Росія ставить перед собою мету поглинання України Відео

05:43

Ані Лорак ледь вмістила величезні груди в нове бікіні

05:30

На День ангела Олени привітання зворушливі і гарні листівки Фото

05:00

Вчені знайшли новий спосіб шукати ознаки невиліковної хвороби Відео

04:39

Гордон зробив різку заяву про Росію та Білорусь і дорікнув Україні через Захід Відео

04:22

Танки РФ на кордоні з Польщею: експерт розкрив хитрий план Кремля Відео

03:51

Вчені знайшли несподівану шкоду для здоров'я від рослинних олій Відео

03:02

Співачка Славія прикрила груди квіточкою на мокрому фото в басейні

02:14

"Зачистка" Медведчука і Порошенка: експерт пояснив сценарій Банкової Відео

01:49

Гороскоп на завтра 4 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: втілення таємної мрії та переломи Відео

00:54

У Роттердам у Копенгагені: у Данії журналістка зайнялася сексом під час репортажу Відео

02 червня, середа
23:56

Названо найкорисніші напої для організму людини Відео

Реклама
23:25

"Та мені пох*й": в Мережу потрапило відео "обкуреного" водія за кермом Відео

23:16

Зеленський запустив процес "мирного врегулювання конфлікту на Донбасі" Відео

22:46

У Байдена зробили заяву про зустріч з Путіним і припустили новий удар по Росії Відео

22:14

У Гідрометцентрі спрогнозували серйозне похолодання в Україні Відео

21:51

Перекусити перед сном без наслідків: лікар назвала корисні і легкі снеки Відео

21:41

Чи може сон на лівому боці бути небезпечним для серця: лікарі дали відповідь Відео

21:31

Впав у водоспад і завис на дереві: подробиці трагічної загибелі школяра на екскурсії на Львівщині Відео

21:04

У Києві відкрилися пункти вакцинації педагогів: де можна зробити щеплення від коронавірусу Відео

20:47

Німеччина припинила приймати авіарейси з Росії Відео

20:40

Платіть криптовалютою скрізь: біржа Coinbase ввела підтримку мобільних систем

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти