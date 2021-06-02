Луческу продовжив контракт з Динамо: стали відомі терміни

Мірча Луческу / УНІАН

Мірча Луческу продовжив в якості головного тренера контракт з футбольним клубом "Динамо" (Київ). Про це повідомляють представники прес-служби клубу.

Нова угода з 75-річним фахівцем розрахована до кінця сезону 2022/2023 року.

"Ми повністю довіряємо містеру та його стратегії розвитку", - сказав він. - Мірча Луческу не тільки тренер-переможець, він - фахівець, який розвиває молодих гравців і допомагає нашому клубу робити впевнений крок у майбутнє. Ми не сумніваємося, що зробили правильний вибір, і це рішення піде на користь "Динамо"", ‒ сказав президент клубу і висловив упевненість в тому, що Луческу допоможе киянам стати сильнішими.

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Луческу став головним тренером "Динамо" в липні 2020 року. За сезон-2020/21 румунський фахівець привів клуб до перемог в українській Прем'єр-лізі, Кубку та Суперкубку України.

За свою тренерську кар'єру Луческу, зокрема, працював у донецькому " Шахтарі "(з 2004 по 2016 рік), санкт-Петербурзькому" зеніті " (сезон-2016/17) і збірній Туреччини (2017-2019). З "Шахтарем" Луческу вісім разів ставав чемпіоном України, шість разів ‒ володарем Кубка України, в 2009 році виграв Кубок УЄФА. З "Зенітом" Луческу завоював Суперкубок Росії.