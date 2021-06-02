Луческу продлил контракт с Динамо: стали известны сроки

Мирча Луческу / УНИАН

Мирча Луческу продлил в качестве главного тренера контракт с футбольным клубом "Динамо" (Киев). Об этом сообщают представители пресс-службы клуба.

Новое соглашение с 75-летним специалистом рассчитано до конца сезона 2022/2023 года.

"Мы полностью доверяем Мистеру и его стратегии развития, - сказал он. - Мирча Луческу не только тренер-победитель, он - специалист, который развивает молодых игроков и помогает нашему клубу делать уверенный шаг в будущее. Мы не сомневаемся, что сделали правильный выбор, и это решение пойдет на пользу "Динамо"", ‒ сказал президент клуба и выразил уверенность в том, что Луческу поможет киевлянам стать сильнее.

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Напомним, ранее сообщалось:

Луческу стал главным тренером "Динамо" в июле 2020 года. За сезон-2020/21 румынский специалист привел клуб к победам в Украинской Премьер-лиге, Кубке и Суперкубке Украины.

За свою тренерскую карьеру Луческу, в частности, работал в донецком "Шахтере" (с 2004 по 2016 год), санкт-петербургском "Зените" (сезон-2016/17) и сборной Турции (2017-2019). С "Шахтером" Луческу восемь раз становился чемпионом Украины, шесть раз ‒ обладателем Кубка Украины, в 2009 году выиграл Кубок УЕФА. С "Зенитом" Луческу завоевал Суперкубок России.