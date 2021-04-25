Динамо – Ингулец 5:0, Луческу лишил Шахтер чемпионства впервые за 5 сезонов

Динамо досрочно стало чемпионом Украины / Twitter/DynamoKyiv

В воскресенье, 25 апреля, киевское Динамо в матче 23-го тура Украинской премьер-лиги принимало Ингулец из Кировоградской области.

Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу подопечных Мирчи Луческу.

Таким образом Динамо набрало 58 очков и стало недосягаемым для преследователя – донецкого Шахтера.

Хозяева поля открыли счет уже на 4-й минуте. После углового Де Пена навесил с левого фланга, а Забарный головой пробил вратаря гостей.

Через 10 минут Де Пена и Шапаренко разыграли штрафной на углу штрафной, последний и после навеса Беседин в падении головой отправил мяч в сетку.

Во втором тайме подопечные Луческу сделали счет разгромным. На 48-й и 70-й минутах отметился дублем Цыганков.

На 83-й минуте после подачи с углового передачу замкнул Попов.

Динамо – Ингулец – 5:0

Голы: Забарный (4), Беседин (14), Цыганков (48, 71), Попов (82)

Предупреждения: Крынский (23), Синегуб (29), Бартулович (45+1)

Динамо: Бущан, Миколенко, Забарный, Попов, Кендзёра (Караваев, 46), Сидорчук (Шепелев, 61), Шапаренко (Андриевский, 46), Буяльский (Гармаш, 73), Де Пена (Родригеш, 61), Цыганков, Беседин

Ингулец: Крынский, Салем, Семенко, Козак (Коваленко, 75), Бартулович, Коробенко, Васин (Ситчинава, 75), Янаков (Щедрый, 75), Асмелаш, Синегуб, Шевцов (Плохотнюк, 81)

Добавим, что киевляне в последний раз становились чемпионами Украины в сезоне 2015/2016 годов.

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Напомним, ранее Динамо вслед за Шахтером вылетело из Лиги Европы.