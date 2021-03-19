Динамо вслед за Шахтером вылетело из Лиги Европы

Киевское Динамо в сухую уступило Вильярреалу в 1/8 финала ЛЕ.
Киевское Динамо в ответном матче c Вильярреалом проиграло всухую и вылетело из Лиги Европы на стадии 1/8 финала. Испанцы забили два безответных мяча в ворота украинского клуба.
Киевляне пропустили уже на 13-й минуте встречи. Чуквезе навесил во вратарскую, куда вбежал Морено и головой отправил мяч в ворота Бущана.
А на 36-й минуте Морено оформил дубль и окончательно убил интригу в матче.
Во втором тайме Динамо много ошибалось. В целом вторая половина матча оказался формальностью, в котором команды больше доигрывали это двухматчевое противостояние.
Счет больше не менялся, но и этого испанцам хватило, чтобы уверенно выйти в четвертьфинал - 4:0 по сумме двух матчей.
Стоит отметить, что этот сезон Динамо начинало в Лиге чемпионов, заняв в своей группе с Ювентусом, Барселоной и Ференцварошем третье место.
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Таким образом определились все участники 1/4 финала Лиги Европы:
- Манчестер Юнайтед
- Арсенал
- Рома
- Аякс
- Вильярреал
- Гранада
- Славия Динамо
Как ранее сообщал Главред, Шахтер проиграл Роме в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. При пустых трибунах НСК Олимпийского донецкий Шахтер так и не сумел отыграться после первого поражения и команда Луиша Каштру с треском вылетела из турнира.