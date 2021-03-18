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Шахтер с треском вылетел из Лиги Европы

18 марта 2021, 22:04

Донецкий Шахтер во второй раз проиграл Роме и вылетел из Лиги Европы.

Шахтер снова проиграл Роме / Reuters

Шахтер проиграл Роме в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. При пустых трибунах НСК Олимпийского донецкий Шахтер так и не сумел отыграться после первого поражения и команда Луиша Каштру с треском вылетела из турнира.

Борха Майораль на 48-й минуте открыл счет в поединке и еще глубже закопал интригу на остаток матча.

Через 11 минут Жуниор Мораес сравнял счет для Шахтера, но последнее слово осталось за итальянской командой.

Последний и победный гол забил Борха Майораль на 72-й минуте и оформил дубль.

Стоит отметить, что у Шахтера было несколько хороших моментов во второй половине первого тайма. А во второй половине матча футболисты Шахтера и вовсе пошли на штурм, однако им не хватало то последнего паса, то точности в завершении атак.

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Для Шахтера, который осенью играл в Лиге чемпионов, евросезон завершен. "Горняки" не смогли повторить результат прошлого розыгрыша Лиги Европы, где они дошли до полуфинала.

По сумме двух встреч 5:1 для Ромы и команды бывшего тренера Шахтера Паулу Фонсеки они проходят дальше в 1/4 Лиги Европы.

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  • Матч Шахтер - Рома Лига Европы Reuters
  • Матч Шахтер - Рома Лига Европы Reuters
  • Матч Шахтер - Рома Лига Европы Reuters
  • Матч Шахтер - Рома Лига Европы Reuters
  • Матч Шахтер - Рома Лига Европы Reuters
  • Матч Шахтер - Рома Лига Европы Reuters
  • Матч Шахтер - Рома Лига Европы Reuters

Как ранее сообщал Главред, ранее киевское Динамо в Лиге Европы на своем поле проиграло испанскому Вильярреалу.

Лига Европы новости спорта Шахтер (Донецк)
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Шахтер с треском вылетел из Лиги ЕвропыШахтер с треском вылетел из Лиги Европы

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