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Заря Динамо 0:2 – подопечные Луческу победили в центральном матче тура

14 марта 2021, 19:20
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Киевское Динамо одержало уверенную победу в УПЛ.

динамо, миколенко
Киевское Динамо одержало уверенную победу в УПЛ / УНИАН

В воскресенье, 14 марта, состоялся центральный поединок в рамках 18-го тура Украинской Премьер-лиги между, в котором луганская Заря принимала киевское Динамо.

Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу подопечных Мирчи Луческу, несмотря на то, что в первом тайме лучшие моменты для взятия ворот были у хозяев.

Отметим, что киевляне свои голы забили уже после перерыва. После подачи Сергея Сидорчука во вратарскую Артем Беседин замкнул передачу партнера на 56-й минуте.

В дальнейшем перевес подопечных Луческу дал о себе знать. Капитан команды Сидорчук отличился великолепным голом. Он нанес удар с лета из-за пределов штрафной, без шансов для вратаря поразив ворота Зари.

Заря — Динамо 0:2

Голы: Беседин, 55, Сидорчук, 59

Заря: Василь — Фаворов (Грмов, 79), Вернидуб (Хомченовский, 79), Абу Ханна, Жуниньо (Цыганикс, 84) — Назарина — Юрченко, Кабаев (Иванисеня, 61) — Кочергин — Аллахьяр, Гладкий (Шахаб, 61).

Динамо Киев: Бущан — Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко — Сидорчук — Цыганков (Леднев, 87), Шапаренко (Шепелев, 88), Буяльский, Де Пена — Беседин (Супряга, 86).

Предупреждения: Жуниньо, Иванисеня, Абу Ханна — Буяльский, Шепелев.

Отметим, что в другом мате тура донецкий Шахтер разгромил черниговскую Десну со счетом 4:0.

В первом тайме счет открыл с пенальти Тете. Во втором тайме подопечные Каштру подтвердили свой класс. Дублем отличился Соломон, а Тете забил свой второй мяч в матче в концовке встречи.

Шахтер — Десна 4:0

Голы: Тете 34 (пен), 80, Соломон, 74, 77.

Шахтер: Трубин — Додо, Матвиенко, Кривцов, Бондарь — Тете (Тайсон, 81), Алан Патрик (Судаков, 81), Маркос Антонио (Марлос, 60), Майкон — Соломон (Коноплянка, 81), Мораес (Дентиньо, 71).

Десна: Паст (Литовка, 88) — Тамм, Имереков, Полегенько, Мостовой — Картушов (Сухоцкий, 86), Огиря, Гуцуляк — Калитвинцев (Арвеладзе, 76), Тотовицкий (Безбородько, 86), Чепурненко (Дегтярев, 46).

Предупреждения: Огиря 30, Имереков 34 — Матвиенко 40, Додо 67.

Напомним, в предыдущем матче УПЛ Динамо разгромило Минай со счетом 3:0.

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