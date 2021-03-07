Динамо Минай 3:0 – команда Луческу не дала Шахтеру сократить отрыв

Динамо победило Минай / УНИАН

В субботу, 7 марта, в Киеве на НСК Олимпийский состоялся матч 17-го тура УПЛ, в котором Динамо Мирчи Луческу принимало Минай из Закарпатской области.

Игра закончилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля, а все голы были забиты во второй половине матча.

На 52-й минуте Томаш Кендзёра выкатил мяч на свободного Сергея Сидорчука, который забил с линии штрафной.

Вскоре Малепе получил красную карточку за фол последней надежды, а Де Пена со штрафного четко послал мяч в девятку.

В концовке матча был назначен пенальти в ворота гостей. Беседин пробил точно в угол, но вратарь спас закарпатцев, однако рефери посчитала, что голкипер вышел с линии до удара, и попросила перебить. Жерсон Родригес пробил гораздо сильнее точно в угол.

/ ФК Динамо

Отметим, что Динамо сохранило отрыв от Шахтера в 4 балла и с 40 очками продолжает лидировать в турнирной таблице.

Динамо — Минай 3:0

Голы: Сидорчук, 52, Де Пена, 56, Родригес, 90+1 (пен.)

Динамо Киев: Бущан — Кендзера (Родригес, 64), Забарный, Сирота, Миколенко (Сидклей, 81) — Сидорчук — Караваев, Шапаренко (Шепелев, 63), Буяльский (Андриевский, 81), Де Пена (Дуэлунд, 72) — Беседин.

Минай: Попович — Кныш, Ковтун, Матич (Маембе, 60), Лопыренок (Карась, 55), Малепе — Хахлев, Снижко, Пиняшко (Кополовец, 71) — Ахмедзаде (Кожанов, 55), Милевский (Шиндер, 60).

Предупреждения: Матич, Лопыренок, Милевский

Удаление: Рипо Терсайу Малепе.

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Напомним, матч 17-го тура украинской Премьер-лиги, который должен был состояться в Ужгороде, перенесен в Киев по причине сложной ситуации с заболеваемостью СOVID-19 на Закарпатье.