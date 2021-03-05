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Стало известно о переносе матча Динамо – Минай в Киев

5 марта 2021, 23:00
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Игру Динамо-Минай перенесли из-за вспышки COVID-19 на Закарпатье.

Динамо Минай
Матч Динамо - Минай пройдет в Киеве, 7 марта, в 14:00 на НСК Олимпийский / facebook.com/fcdynamoua

Футбольный матч 17-го тура украинской Премьер-лиги, который должен был состояться в Ужгороде, перенесен в Киев по причине сложной ситуации с заболеваемостью СOVID-19 на Закарпатье. Игра пройдет 7 марта на столичном НСК Олимпийский, в 14:00.

Примечательно, в первом круге команды также сыграли в Киеве. Тогда матч должен был состояться в Закарпатье, однако киевляне попросили Минай перенести игру в столицу (формально хозяином поля по итогу был Минай). Закарпатский клуб пошел навстречу Динамо при условии, что матч уже второго круга должен пройти в Ужгороде.

В пресс-службе клуба Минай сообщили, что игра переносится из-за ухудшения эпидемиологической ситуации на Закарпатье. В регионе резко увеличилось число пациентов с коронавирусом. Так как на матче не должно было быть болельщиков, поединок решили провести в Киеве.

"К сожалению, досадная новость для наших болельщиков. Игра "Миная" с "Динамо" 7 марта состоится не в Ужгороде, а в Киеве. Причина - резкое увеличение количества больных Covid-19 в нашей области. В связи с тем, что матч пройдет без болельщиков, и это домашняя игра для "Динамо", было принято решение провести матч в Киеве", - отмечается в сообщении.Читайте такжеШахтер и Динамо узнали соперников в 1/8 Лиги Европы

Информацию подтвердили и в пресс-службе киевского Динамо.

"Поединок был перенесен в Киев и состоится на НСК "Олимпийский" в воскресенье, 7 марта. Начало - в 14:00", - подчеркивается в сообщении.

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