Стало известно о переносе матча Динамо – Минай в Киев

Игру Динамо-Минай перенесли из-за вспышки COVID-19 на Закарпатье.
Футбольный матч 17-го тура украинской Премьер-лиги, который должен был состояться в Ужгороде, перенесен в Киев по причине сложной ситуации с заболеваемостью СOVID-19 на Закарпатье. Игра пройдет 7 марта на столичном НСК Олимпийский, в 14:00.
Примечательно, в первом круге команды также сыграли в Киеве. Тогда матч должен был состояться в Закарпатье, однако киевляне попросили Минай перенести игру в столицу (формально хозяином поля по итогу был Минай). Закарпатский клуб пошел навстречу Динамо при условии, что матч уже второго круга должен пройти в Ужгороде.
В пресс-службе клуба Минай сообщили, что игра переносится из-за ухудшения эпидемиологической ситуации на Закарпатье. В регионе резко увеличилось число пациентов с коронавирусом. Так как на матче не должно было быть болельщиков, поединок решили провести в Киеве.
"К сожалению, досадная новость для наших болельщиков. Игра "Миная" с "Динамо" 7 марта состоится не в Ужгороде, а в Киеве. Причина - резкое увеличение количества больных Covid-19 в нашей области. В связи с тем, что матч пройдет без болельщиков, и это домашняя игра для "Динамо", было принято решение провести матч в Киеве", - отмечается в сообщении.Читайте такжеШахтер и Динамо узнали соперников в 1/8 Лиги Европы
Информацию подтвердили и в пресс-службе киевского Динамо.
"Поединок был перенесен в Киев и состоится на НСК "Олимпийский" в воскресенье, 7 марта. Начало - в 14:00", - подчеркивается в сообщении.
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- Киевское Динамо не без труда пробилось в весеннюю часть Лиги Европы. После домашней ничьей с Брюгге на выезде (1:1), Динамо смогло обыграть своего соперника на выезде со счетом 0:1 и пробиться в следующую стадию турнира.
- 3 февраля Шахтер сенсационно уступил в четвертьфинале Кубка Украины лидеру Первой украинской лиги – команде Агробизнес из Хмельницкой области. Победный гол был забит на 90+6 минуте матча. Агробизнес отправляется в полуфинал украинского кубка, где встретится с Динамо.