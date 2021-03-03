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Шахтер выбила из Кубка Украины команда Агробизнес

3 марта 2021, 21:47
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В среду горняки проиграли сопернику с минимальным счетом.

Кубок Украины точно не светит Шахтеру
Шахтер проиграл Агробизнесу / twitter.com/FCShakhtar_ua

В среду, 3 февраля, в Киеве на стадионе Динамо им. Лобановского в матче 1/4 финала Кубка Украины донецкий Шахтер проиграл команде Агробизнес из Хмельницкой области и вылетел из турнира.

Агробизнес отправил в ворота горняков 1 мяч и победил, пишет football.ua.

Первый и единственный гол на 96 минуте забил Богдан Семенец. Игрок вышел на замену на 81 минуте и уже на 92-й пробил головой в ворота Шахтера, но не забил.

Через несколько минут Семенец получил передачу с правого фланга, вышел один на один с вратарем горняков Андреем Пятовым, пробил над его ногой, и мяч оказался в воротах.

Агробизнес – Шахтер: составы команд

Агробизнес: Мозиль – Романюк, Курило, Юхимович, Дидык, Шаповал – Н. Когут, Черненко, Думанюк, Семенюк – Петров;

Запасные: Артым, И. Когут, Ярмоленко, Слотюк, Косовский, Груша, Немтинов, Семенец, Бойчук.

Шахтер: Пятов – Болбат, Кривцов, Хочолава, Корниенко – Маркос Антонио – Соломон, Судаков, Алан Патрик, Коноплянка – Фернандо;

Запасные: Шевченко, Додо, Бондарь, Тайсон, Дентиньо, Марлос, Тете, Майкон, Сиприано.

  • Справка. Донецкий Шахтер 13 раз становился чемпионом Украины, в частности завоевал этот титул в 2020 году.
  • Агробизнес – это команда из Волочиска, которая выступает в Первой лиге Чемпионата Украины, пишет Википедия. В сезоне 2016/2017 стала победителем Чемпионата Украины среди аматоров.
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