Шахтер выбила из Кубка Украины команда Агробизнес

В среду горняки проиграли сопернику с минимальным счетом.
В среду, 3 февраля, в Киеве на стадионе Динамо им. Лобановского в матче 1/4 финала Кубка Украины донецкий Шахтер проиграл команде Агробизнес из Хмельницкой области и вылетел из турнира.
Агробизнес отправил в ворота горняков 1 мяч и победил, пишет football.ua.
Первый и единственный гол на 96 минуте забил Богдан Семенец. Игрок вышел на замену на 81 минуте и уже на 92-й пробил головой в ворота Шахтера, но не забил.
Через несколько минут Семенец получил передачу с правого фланга, вышел один на один с вратарем горняков Андреем Пятовым, пробил над его ногой, и мяч оказался в воротах.
Агробизнес – Шахтер: составы команд
Агробизнес: Мозиль – Романюк, Курило, Юхимович, Дидык, Шаповал – Н. Когут, Черненко, Думанюк, Семенюк – Петров;
Запасные: Артым, И. Когут, Ярмоленко, Слотюк, Косовский, Груша, Немтинов, Семенец, Бойчук.
Шахтер: Пятов – Болбат, Кривцов, Хочолава, Корниенко – Маркос Антонио – Соломон, Судаков, Алан Патрик, Коноплянка – Фернандо;
Запасные: Шевченко, Додо, Бондарь, Тайсон, Дентиньо, Марлос, Тете, Майкон, Сиприано.
- Справка. Донецкий Шахтер 13 раз становился чемпионом Украины, в частности завоевал этот титул в 2020 году.
- Агробизнес – это команда из Волочиска, которая выступает в Первой лиге Чемпионата Украины, пишет Википедия. В сезоне 2016/2017 стала победителем Чемпионата Украины среди аматоров.