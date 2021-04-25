Луческу в шампанском и в воздухе: как Динамо праздновало чемпионство

Виталий Буяльский подскочил к наставнику Динамо и облил шампанским Мирчу Луческу.
В воскресенье, 25 апреля, состоялся поединок двадцать третьего тура чемпионата Украины, в котором киевское Динамо крупно обыграло Ингулец со счетом 5:0, после чего досрочно завоевало чемпионство.
После завоевания золотых медалей, которые стали для киевлян первыми за последние пять лет, подопечные Мирчи Луческу дали волю эмоциям.
Празднование началось прямо на скамейке запасных столичной команды буквально сразу после финального свистка арбитра встречи.
Сразу же после завершения встречи полузащитник киевлян Виталий Буяльский выразил свое ликование.
Он подскочил к наставнику Динамо и облил шампанским главного тренера столичной команды Мирчу Луческу.
Празднование чемпионства продолжилось и в раздевалке Динамо на НСК Олимпийский.
Футболисты подхватили Луческу и устроили ему традиционный ритуал качания.
В свою очередь, фанаты поздравили команду у ворот базы с зажженными файерами.
Динамо - чемпион:
- В воскресенье, 25 апреля, киевское Динамо в матче 23-го тура Украинской премьер-лиги принимало Ингулец из Кировоградской области.
- Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу подопечных Мирчи Луческу.
- Таким образом Динамо набрало 58 очков и стало недосягаемым для преследователя – донецкого Шахтера.
- Добавим, что киевляне в последний раз становились чемпионами Украины в сезоне 2015/2016 годов.