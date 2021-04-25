Луческу в шампанском и в воздухе: как Динамо праздновало чемпионство

Динамо завоевало чемпионство / Facebook/fcdynamoua

В воскресенье, 25 апреля, состоялся поединок двадцать третьего тура чемпионата Украины, в котором киевское Динамо крупно обыграло Ингулец со счетом 5:0, после чего досрочно завоевало чемпионство.

После завоевания золотых медалей, которые стали для киевлян первыми за последние пять лет, подопечные Мирчи Луческу дали волю эмоциям.

Празднование началось прямо на скамейке запасных столичной команды буквально сразу после финального свистка арбитра встречи.

Сразу же после завершения встречи полузащитник киевлян Виталий Буяльский выразил свое ликование.

Он подскочил к наставнику Динамо и облил шампанским главного тренера столичной команды Мирчу Луческу.

Празднование чемпионства продолжилось и в раздевалке Динамо на НСК Олимпийский.

Футболисты подхватили Луческу и устроили ему традиционный ритуал качания.

В свою очередь, фанаты поздравили команду у ворот базы с зажженными файерами.

Динамо - чемпион: