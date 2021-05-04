Манчестер Сіті обіграв ПСЖ і вийшов у фінал Ліги чемпіонів

Після першого півфінального матчу Ліги чемпіонів (в якому зійшлися два клуби, що належать арабським шейхам і в якому тріумфував Манчестер Сіті) Парі Сен-Жермен потрібно було відіграватися і забивати як мінімум два м'ячі.

На 6-й хвилині Ді Марія фінтіл у штрафному МанСіті, випрошував удар по ногах, але ні. Довелося Анхелю бити -заблокували. Після вкидання ауту зліва Ді Марія влетів у володіння Едерсона, впав, але свисток не пролунав.

Потім відразу ж суддя Кейперс призначив пенальті за гру рукою українця Зінченка. І сам же скасував одинадцятиметровий - після перегляду відеоповтору.

А на 11-й хвилині англійці відкрили рахунок. Едерсон вибив м'яч ліворуч. Зінченко стартував зі своєї половини поля. Українець прострілив ближче до штрафного майданчика, а там де Брейне покотив на правий кут воротарського майданчика. Марез вискочив на випередження і відразу з правого прошив Наваса низом. 1:0.

Вже перед свистком на перерву Марез знову влетів у штрафну і бив з правої в ближній нижній, але Навас впорався. М'яч відскочив на Бернарду Сілву, який добивав, але влучив у ногу Кімпембпе. Рикошет і кутовий.

У другому таймі МанСіті все-таки дотиснув парижан.

На 63-й хвилині Де Брейне в центрі поля отримав пас від Фодена і обігрався з ним ще пару раз на швидкості. Потім англієць прострілив з лівого краю штрафного майданчика на дальній кут воротарського майданчика. А там Махрез спокійно розстріляв порожні ворота. 2:0

Після того, як ді Марія за межами поля на брівці навіщось вдарив по нозі Фернандіньо і був видалений Кейперсом, матч можна було вже закінчувати.

2:0 - Манчестер Сіті вперше у своїй історії гратиме у фіналі Ліги чемпіонів (або проти Челсі, або проти Реала).