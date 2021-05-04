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Манчестер Сити обыграл ПСЖ и вышел в финал Лиги Чемпионов

4 мая 2021, 23:54

Через много лет и миллиарды долларов арабско-шейховских вливаний Манчестер Сити сумел-таки пробиться в финал Лиги Чемпионов - с победой над ПСЖ.

  • ПСЖ - Манчестер Сити
    ПСЖ - Манчестер Сити Reuters
  • ПСЖ - Манчестер Сити
    ПСЖ - Манчестер Сити Reuters
  • ПСЖ - Манчестер Сити
    ПСЖ - Манчестер Сити Reuters
  • ПСЖ - Манчестер Сити
    ПСЖ - Манчестер Сити Reuters
  • ПСЖ - Манчестер Сити
    ПСЖ - Манчестер Сити Reuters
  • ПСЖ - Манчестер Сити
    ПСЖ - Манчестер Сити Reuters
  • ПСЖ - Манчестер Сити
    ПСЖ - Манчестер Сити Reuters
  • ПСЖ - Манчестер Сити
    ПСЖ - Манчестер Сити Reuters
  • ПСЖ - Манчестер Сити
    ПСЖ - Манчестер Сити Reuters

После первого полуфинального матча Лиги Чемпионов (в котором сошлись два клуба, принадлежащие арабским шейхам и в котором триумфовал Манчестер Сити) Пари Сен-Жермен нужно было отыгрываться и забивать как минимум два мяча.

На 6-й минуте Ди Мария финтил в штрафной МанСити, выпрашивал удар по ногам, но нет. Пришлось Анхелю бить - заблокировали. После вброса аута слева Ди Мария влетел во владения Эдерсона, упал, но свисток не прозвучал.

Затем сразу же судья Кейперс назначил пенальти за игру рукой украинца Зинченко. И сам же отменил одиннадцатиметровый - после просмотра видеоповтора.

А на 11-й минуте англичане открыли счет. Эдерсон выбил мяч налево. Зинченко стартовал со своей половины поля. Украинец прострелил ближе к штрафной, а там де Брейне покатил на правый угол вратарской. Марез выскочил на опережение и сходу с правой прошил Наваса низом. 1:0.

Уже перед свистком на перерыв Марез снова влетел в штрафную и бил с правой в ближний нижний, но Навас справился. Мяч отскочил на Бернарду Силву, который добивал, но угодил в ногу Кимпембпе. Рикошет и угловой.

Во втором тайме МанСити все-таки дожал парижан.

На 63-й минуте Де Брейне в центре поля получил пас от Фодена и обыгрался с ним еще пару раз на скорости. Затем англичанин прострелил с левого края штрафной на дальний угол вратарской. А там Махрез спокойно расстрелял пустые ворота. 2:0

После того, как Ди Мария за пределами поля на бровке зачем-то ударил по ноге Фернандиньо и был удален Кейперсом, матч можно было уже заканчивать.

2:0 - Манчестер Сити впервые в своей истории будет играть в финале Лиги Чемпионов (либо против Челси, либо против Реала).

Лига чемпионов Манчестер Сити Пари Сен-Жермен
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