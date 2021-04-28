ПСЖ дома минимально проиграл Манчестер Сити - Лига Чемпионов

После вчерашнего полуфинала Лиги Чемпионов (ничья Реала и Челси с чудо-голом Бензема) настал через дуэли клубов, которые принадлежат арабским шейхам.

На 13-й минуте парижанин Неймар выполнил мягкую подачу на дальнюю штангу, где Мбаппе опустил мяч на газон и сыграл назад на партнера. Завершилось дело ударом того же Неймара из-за штрафной по позиции Эдерсона. Но неудачно.

А на 15-й минуте ПСЖ открыл счет. Ди Мария навесил на ближнюю штангу, откуда Маркиньос без помех пробил головой в дальний угол. 1:0

На 33-й минуте Навас из штрафной отдал пас точно на соперника. Тут же последовала подача на дальнюю штангу, откуда игрок Сити сделал скидку в центр. Но Маркиньос сумел опередить Бернарду в последний момент.

Основные события развернулись уже во втором тайме.

На 64-й минуте разыграли угловой на правом фланге гости. Зинченко сыграл назад на де Брейне. Тот навешивал с левого края на дальнюю штангу. Но никто не коснулся мяча, а Навас почему-то упал на газон, пропустив мяч - 1:1.

На 71-й минуте Манчестер Сити и вовсе вышел вперед. Просто развалилась "стенка" после удара со штрафного Мареза низом в угол. Тут Навас умудрился пропустить мяч, который шел ему в руку.

Апофеозом стало удаление у ПСЖ. На ровном месте Идрисса Гуэй просто въехал по ноге Гюндогану - причем в районе ахиллового сухожилия. Прямая красная карточка.

1:2 - Манчестер Сити забивает два важных выездных гола