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Челси сыграл вничью с Реалом в полуфинале Лиги Чемпионов

27 апреля 2021, 23:51

Лондонский Челси забивает важный гол на выезде и немного улучшает свои шансы пробиться в финал Лиги Чемпионов сезона 2020-2021. Но Реал без боя не сдастся.

  • Лига Чемпионов Реал - Челси
    Лига Чемпионов Реал - Челси Reuters
  • Лига Чемпионов Реал - Челси
    Лига Чемпионов Реал - Челси Reuters
  • Лига Чемпионов Реал - Челси
    Лига Чемпионов Реал - Челси Reuters
  • Лига Чемпионов Реал - Челси
    Лига Чемпионов Реал - Челси Reuters
  • Лига Чемпионов Реал - Челси
    Лига Чемпионов Реал - Челси Reuters
  • Лига Чемпионов Реал - Челси
    Лига Чемпионов Реал - Челси Reuters
  • Лига Чемпионов Реал - Челси
    Лига Чемпионов Реал - Челси Reuters
  • Лига Чемпионов Реал - Челси
    Лига Чемпионов Реал - Челси Reuters
  • Лига Чемпионов Реал - Челси
    Лига Чемпионов Реал - Челси Reuters
  • Лига Чемпионов Реал - Челси
    Лига Чемпионов Реал - Челси Reuters

Едва утихли споры по поводу мертворожденной европейской Суперлиги, как в полуфинале Лиги Чемпионов сошлись два клуба, имеющие непосредственное к ней к отношение к этому амбициозному проекту. И если лондонский Челси быстро "сдал назад" и вышел из Суперлиги, то Реал, по крайней мере, официально, еще в ней пребывает.

Тем не менее матч начался быстро, весело и без раскачки. Уже на 10-й минуте Вернер упустил вернейший момент для гола. Разогнал Челси стремительную контратаку. Прошла скидка Пулишича головой в центр вратарской Реала - но оттуда Вернер с трех метров умудрился пробить прямо во вратаря Тибо Куртуа (интересно, что бельгиец несколько сезонов успешно отыграл за Челси).

А вот через четыре минуты Чесли все же открыл счет. Рюдигер сделал филигранный заброс к левому краю штрафной Реала прямиком на Пулишича. Тот выдержал паузу, пробежал немного и четко пробил 10-й номер синих метров с тринадцати точно в ворота - еще и с рикошетом от защитника Варана. 0:1

Отыгрались мадридцы и вовсе фантастическим образом. Марсело подал с левого угла прямиком на голову Каземиро. Бразилец скинул мяч на Милитао. Тот макушкой перевел на Бензем. А француз принял мяч на лицо и скинул себе под удар. Бабах - метров с семи со страшной силой сфера прошивает сетку под перекладиной. 1:1

Во втором тайме зрители так голов и не увидели. Челси забивает важный гол на выезде и наверняка готовится к ответному матчу с позитивом. Но в целом в этой паре еще ничего не решено.

Лига чемпионов Реал Мадрид
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